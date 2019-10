In Apple Arcade ci sono cinque nuovi giochi: ecco i trailer video

Il numero dei giochi inclusi con l’abbonamento ad Apple Arcade è appena aumentato. Nelle scorse ore Apple ha aggiunto cinque nuovi titoli – per un totale quindi di 80 videogiochi – al servizio la cui prova gratuita, per chi l’avesse attivata al lancio (19 settembre), volge ormai al termine.

Se siete tra questi avete perciò ancora una settimana per divertirvi a costo zero provando i nuovi giochi appena lanciati all’interno della piattaforma al momento fruibile da iPhone, iPad, Apple TV e Mac. I nomi dei nuovi giochi sono Inmost, ShockRods, Stela, Decoherence e Mind Symphony, di cui alleghiamo di seguito una breve descrizione e il video di presentazione (ove disponibile) per ciascuno.

Inmost

Sviluppato dallo studio Hidden Layer Games per la società Chucklefish, nota soprattutto per titoli come Stardew Valley e Wargroove, si tratta di un’avventura-puzzle in 2D nel quale si dovranno controllare tre diversi personaggi nel tentativo di sconfiggere i nemici utilizzando le trappole a proprio vantaggio.

ShockRods

Con questo titolo ad Apple Arcade si va ad aggiungere un altro gioco di corse con diverse modalità multiplayer tra cui deathmarch e cattura-bandiera. Il gioco, in arrivo prossimamente anche su Steam, sembra qualcosa di completamente diverso dal Sonic Racers. Provare per credere.

Stela

E’ una sorta di puzzle-game che combina le sfide cerebrali al movimento e all’esplorazione del paesaggio, il tutto condito da una colonna sonora piuttosto inquietante. Il gioco arriverà anche su Xbox One il 17 ottobre e su Steam all’inizio del 2020.

Decoherence

Un gioco RTS che coinvolge eserciti di robot e combina partite in PvP ad una campagna single player. Il giocatore si dovrà unire ai combattimenti come pilota, personalizzando i robot per cercare di affrontare qualsiasi cosa accadrà durante il gioco: potenzialmente, di tutto.

Mind Symphony

Questo gioco promette di «Influenzare l’utente emotivamente e mentalmente» ma non sappiamo molto di più, a parte il fatto che il gameplay, una sorta di sparatutto infernale, si sincronizza con la musica come ad esempio nella modalità Release, dove gli attacchi dei nemici vanno a braccetto con la colonna sonora, oppure nella modalità Calm, dove la melodia si sincronizza con gli attacchi del giocatore (rendendo presumibilmente le cose un po’ più facili).

Per sapere cos’è Apple Arcade, scoprire come abbonarsi gratuitamente e conoscere tutte le novità che lo riguardano, sfogliate qpure uesto nostro articolo-guida.