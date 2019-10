In futuro sarà possibile creare Memoji partendo dalla foto dell’utente

Tra le peculiarità degli iPhone la possibilità di creare Memoji, faccine animate con personaggi divertenti e personalizzabili in vari modi scegliendo tra caratteristiche diverse che coprono varie tipologie di individui per formare personalità uniche.

Al momento gli avatar digitali si creano (avviando Messaggi) decidendo acconciature, colore dei capelli, colore della pelle e altro; in futuro iOS sarà in grado di creare in automatico una Memoji partendo dalla foto dell’utente, senza bisogno che quest’ultimo debba indicare elementi vari.

In un brevetto della Mela scovato dal sito Appleinsider presso il Patent and Trademark Office statunitense, si fa riferimento a una “tecnica per creare avatar da immagini”, indicando in altre parole quanto già riferito sopra: la possibilità di creare memoji a partire dalla foto del volto di una persona.

Nel brevetto si evidenzia l’uso di meccanismi vari per individuare elementi del volto, classificando allo stesso tempo l’espressione e individuare da una serie di template le corrispondenze più vicine. Gli avatar di riferimento nei template vengono deformati in base all’espressione facciale e altri elementi in modo da ottenere una corrispondenza più similare possibile al volto reale.

In un diverso brevetto di Apple individuato lo scorso anno si faceva riferimento alla possibilità di cattura i movimenti facciali e l’audio del soggetto, tenendo conto sia dei movimenti facciali, sia dell’audio, con espressioni come ad esempio il broncio, che possono essere usate per attivare particolari effetti sul avatar creato.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.