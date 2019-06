Inateck SA01002 trasforma HDD e SSD 2.5” in disco USB: sconto a 12,79 euro

Collegare in USB tutti i dischi SATA da 2.5’ è possibile spendendo solo 12,79 euro. Questo prezzo è frutto dell’offerta attiva grazie ad un codice sconto su Inateck SA01002, un accessorio molto utile se si vuole trasformare un vecchio disco in una memoria esterna per il backup.

Questo enclosure è in grado di rendere USB un qualsiasi HDD e SSD da 2,5” (9,5 e 7 millimetri) che normalmente si avviterebbe nudo e crudo all’interno di computer fissi o portatili. In questo modo è possibile riciclare il vecchio hard disk del PC sostituito con un nuovo SSD per continuare ad usarlo come disco di backup magari per Time Machine, oppure si può approfittare di una offerta su dischi a stato solido per poi usarli in mobilità trasformandoli in dischi portatili.

Supporta i dischi SATA 3 e il protocollo UASP, inoltre si collega alle prese USB 3.0 assicurando velocità fino a 5Gbps. E’ compatibile con computer Windows XP/ 7/8/10, Linux, Mac OS 9.1/10.8.4 e superiori.

Si tratta di una periferica Plug and Play, quindi non richiede l’installazione di alcun driver ma funziona fin da subito semplicemente collegandolo alla presa USB del computer ed è dotata di modalità Sleep che si attiva automaticamente dopo 10 minuti di inattività per allungare la vita del disco collegato.

Da questo punto di vista è ottima anche la griglia che riveste la facciata dell’enclosure: in questo modo si garantisce una migliore dissipazione del calore. Ottima infine la presenza di un interruttore per bloccare l’apertura accidentale del box.

Inateck SA01002 viene normalmente proposto per 16 euro. Se inserite il codice KBHZU3JP nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento ottenete uno sconto per pagarlo soltanto 12,79 euro.