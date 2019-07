Apple rilascia di nuovo gli update di sicurezza per Sierra e High Sierra

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate degli update di sicurezza che erano stati rilanciati per macOS Sierra e High Sierra. Questi aggiornamenti si sicurezza erano stati rilasciati e poi rimossi in seguito alle segnalazioni di alcuni utenti che avevano lamentato problemi dopo l’installazione.

Gli ultimi update di sicurezza sono fondamentai per risolvere alcune vulnerabilità di cui alcune di gravità elevata. Lo sfruttamento delle più gravi tra queste vulnerabilità poteva teoricamente consentire a un attaccante di accedere ad aree di memoria protette, ottenere privilegi elevati, eseguire codice arbitrario sul sistema o provocare condizioni di denial of service.

Gli update possono essere scaricati come normali aggiornamenti del sistema operativo o, in alternativa dal sito Apple cali (qui e qui le pagine in italiano dalle quali è possibile scaricare gli update suddetti senza passare per il meccanismo di update del sistema)

macOS 10.14 Mojave può essere aggiornato dalla sezione “Aggiornamento Software” nelle Preferenze di SIstema. Per aggiornare un sistema operativo macOS meno recente, ad esempio macOS High Sierra, Sierra, El Capitan o un’altra versione precedente, basta aprire l’App Store, fare clic su “Aggiornamenti” nella barra degli strumenti dell’App Store e Usa i pulsanti “Aggiorna” per scaricare e installare eventuali aggiornamenti in elenco.