Incredibile ma vero: solo 50 € per un robot che lava e aspira compatibile con Google e Alexa

Gli aspirapolvere smart sono risultate da sempre periferiche particolarmente utili in un ambiente smart. Non fosse altro perché garantiscono una completa pulizia dell’appartamento, in modo totalmente automatico.

Purtroppo, però, storicamente non si è trattato di periferiche a buon mercato con un costo medio certamente superiore a 300 euro. Oggi, però, le cose sembrano destinate a cambiare: ecco l’aspirapolvere robot smart, compatibile con Alexa e Google. Si acquista da qui a poco più di 50 euro con il coupon HYWRCN.

L’aspirapolvere si connette al wifi e può funzionare con l’app tuya per il controllo tramite smartphone, potendo anche pianificare la pulizia per giorni e orari prestabiliti. E’ compatibile anche con gli assistenti vocali di Google e Amazon, così da poterlo controllare semplicemente a voce.

Semplicissimo da utilizzare, propone anche un sistema di pulizia rapido, dove basta cliccare su un solo pulsante per avviare la pulizia: non solo per aspirare, ma anche per il lavaggio automatico del pavimento.

Le spazzole sul bordo estendono la portata della pulizia e ruotano per catturare sporco e detriti anche negli angoli dove difficilmente si arriverebbe con una comune scopa. Tante le modalità di pulizia smart, come quella Route Plan o quella a bassa ripetizione, adatta per area di pulizia compresa tra i 90 e i 120 metri quadrati.

L’aspirapolvere, nonostante il costo davvero irrisorio, non rinuncia ad una elevata potenza di aspirazione di massimo 1500 Pa. Inoltre, grazie alla batteria da ben 2000 mAh consente fino a 120 minuti di pulizia ininterrotta, con una ricarica completa che si raggiunge in circa 5-6 ore.

Il robot gode anche di un profilo particolarmente basso, inferiore a 8 cm, che gli consente di risultare un prezioso alleato per una pulizia sotto i mobili o i letti.

Al momento l’aspirapolvere robot smart in questione si acquista da qui a circa 56 euro applicando il coupon HYWRCN in fase di acquisto. Disponibili due differenti colorazioni bianca o nera.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.