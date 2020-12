A Natale anche il cane ha diritto di sognare nella pubblicità Microsoft

Da tempo sono iniziate ad apparire in TV e sul web varie pubblicità a tema natalizio e l’ultima in questo senso arriva da Microsoft. Nello spot che alleghiamo qui, l’eroe di quest’anno è Rufus, dal cui sguardo si vede tutta la tristezza nel vedere i suoi padroni continuamente incollati ai loro schermi (chi lavora, chi è in chat con i colleghi, chi gioca…).

E allora il povero animale si consola sognando di poter fare quello che fanno gli umani: decollare con il nuovo Flight Simulator, fare quattro “chiacchiere” con colleghi canini usando Teams, di giocare a Minecraft o con Halo.

La clip natalizia di quest’anno di Apple è orientata a mettere in risalto Homepod mini e, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, non è gradevole come quelle che è stato possibile vedere negli anni passati.

Nella pubblicità del 2019 si vedevano due ragazzine che sembravano usare l’iPad per passare il tempo giocando o guardando filmati ma in realtà stavano preparando qualcosa che sorprenderà il nonno, uno spot tutto sommato non troppo diverso da quello presentato per il Natale del 2013.