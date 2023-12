Apple non gradisce USB-C sui vecchi iPhone in India

Apple esorta il Ministero Indiano dell’IT a modificare nuove normative sul caricabatterie unico che obbligano l’azienda a offrire il connettore USB-C anche sui vecchi modelli di iPhone, scelta che comporterebbe per Apple modifiche negli stabilimenti per i dispositivi destinati allo Stato federale dell’Asia meridionale, rispettando leggi sulle esportazioni.

Lo riferisce Reuters spiegando che portavoce di Apple hanno incontrato il ministro IT indiano in una riunione a porte chiuse che si è tenuta il 28 novembre, e l’azienda ha chiesto di inserire esenzioni nelle norme che obbligano a proporre dispositivi con USB-C per i precedenti modelli di iPhone.

Sugli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, la Mela è stata obbligata a offrire USB-C dopo la direttiva della Commissione europea di far diventare le porte di ricarica USB-C il formato standard per tutti gli smartphone, i tablet, le videocamere, le cuffie, gli altoparlanti portatili e le console portatili per videogiochi.

Dal 2009 la Commissione stava cercando di limitare la frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica per telefoni cellulari e dispositivi analoghi, iniziative che avevano tuttavia portato solo a sistemi volontari che non erano giuridicamente vincolanti.

In seguito a una richiesta della Commissione, i principali produttori di telefoni cellulari hanno convenuto di firmare un memorandum d’intesa sull’armonizzazione dei caricabatteria per i telefoni cellulari e altri dispositivi e USB-C è ora di fatto lo standard di riferimento per la ricarica.

Il problema dell’interfaccia di ricarica e protocolli di comunicazione per la ricarica differenti è sentito in varie parti del mondo, ma mentre in Europa l’obbligo esiste per dispositivi di nuova generazione, in India si vuole obbligare chi produce telefoni, a inserire questa porta anche su modelli di vecchia generazione ancora in vendita (es. iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE, ecc.), tutti progettati senza tenere conto della ricarica USB-C.

Per Apple questo significherebbe modificare la progettazione dei modelli precedenti oltre che le linee di assemblaggio e integrare nei vecchi dispositivi ancora prodotti USB-C al posto di Lightning. Apple ha intanto raddoppiato la produzione degli iPhone in India: tra il 12% e il 14% di iPhone spediti in tutto il mondo sono prodotti qui.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi modelli rimandiamo alla recensionedi iPhone 15 e 15 Plus, oppure a quella dei modelli top 15 Pro e Pro Max.