Instagram lancia la funzione Cerca sulla mappa

Instagram ha appena lanciato una nuova funzione denominata “Cerca sulla mappa” che permette di identificare in un lampo i luoghi popolari nelle vicinanze. In questo modo è possibile scoprire ristoranti, caffè, parchi, attrazioni turistiche e luoghi di tendenza in base alla propria posizione. Questo direttamente dalla tab di navigazione, dove il tasto “Cerca” consente inoltre di scoprire le attività commerciali più popolari in base agli hashtag che si stanno cercando.

Questa funzione è stata implementata sulla base dei comportamenti di molti utenti, che utilizzano Instagram per condividere le foto dei luoghi che visitano attraverso gli hashtag, ad esempio ristoranti e destinazioni di viaggio, così come per cercarne di nuovi. La funzione “Cerca sulla mappa” di Instagram può essere utilizzata seguendo due diverse modalità.

La prima, dalla tab di navigazione, ovvero premendo sulla nuova icona della mappa nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione, dove vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla posizione attuale.

Invece la seconda modalità consiste nell’usare la ricerca degli hashtag, nel senso che quando ad esempio un utente fa una ricerca utilizzando l’hashtag #ristorante per trovare consigli, nei risultati appariranno le attività commerciali nelle vicinanze pubblicate con quell’hashtag.

Gli utenti possono quindi scoprire luoghi di diverso tipo attraverso queste due modalità e, visitando i relativi account del social fotografico, possono poi ottenere maggiori informazioni. La funzione Cerca sulla mappa di Instagram sarà disponibile inizialmente in alcuni paesi selezionati tra cui Italia, Spagna, Grecia e Portogallo e successivamente verrà estesa ad altri paesi.

Si tratta di uno dei tanti sforzi per rendere più semplice per gli utenti trovare prodotti e servizi a cui sono interessati e interagire con le aziende che amano e rappresenta certamente anche un’opportunità per i proprietari di piccole imprese che vogliono raggiungere e coinvolgere potenziali nuovi clienti, nonché un ulteriore modo per gli utenti di scoprire nuovi luoghi nelle proprie comunità.

Dalla fine di agosto per continuare a usare Instagram occorre inserire la data di compleanno: ne abbiamo parlato in questo articolo.