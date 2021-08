Instagram vuole sapere la data del tuo compleanno

A luglio Instagram ha annunciato che i minori di 18 anni hanno di default un account privato e fin dal 2019 richiede la data di compleanno per i nuovi utenti, ma chi si è registrato prima può non aver fornito questo dato al social fotografico di proprietà di Facebook. D’ora in poi per continuare a usarlo la data di nascita sarà sempre più richiesta, prima ancora di visualizzare post e contenuti sensibili, soprattutto per il pubblico minorenne e i più giovani.

Naturalmente è ancora possibile saltare la domanda sulla data di compleanno e procedere con l’esplorazione del flusso delle fotografie, ma Instagram avvisa che d’ora in poi questo dato sarà sempre più richiesto e non esclude che in futuro possa diventare obbligatorio inserirlo. Si tratta di una ulteriore iniziativa del social delle foto per tutelare i minori che accedono alla sua piattaforma.

A maggio Instagram ha annunciato i lavori in corso per creare una versione dedicata espressamente ai minori di 13 anni. Altre misure precedenti prevedono che gli adulti non possono scrivere messaggi diretti a minori che non rientrano tra i propri follower.

Sempre da maggio i minori di 16 anni in USA e di 18 in Italia ottengono di default un account privato. La richiesta della data di compleanno, precisa ancora Instagram, non serve solamente per filtrare i contenuti pubblicati dagli altri utenti, ma anche per moderare le inserzioni pubblicitarie che vengono visualizzate, per esempio bloccando le pubblicità di alcolici per i minori.

Le misure di tutela non si fermano qui: in futuro il social impiegherà anche l’intelligenza artificiale per analizzare i messaggi e i comportamenti degli utenti, in questo modo sarà possibile scovare gli utenti che hanno dichiarato una falsa data di nascita, per esempio quando ricevono auguri per il loro 15esimo compleanno.

In questi casi, quando l’intelligenza artificiale rileva incongruenze tra l’età dichiarata e quella reale, Instagram richiederà agli utenti una ulteriore verifica attraverso una serie di metodi, anche se per il momento non vengono precisati. Per ulteriori dettagli sugli strumenti di Instagram per tutelare i giovani rimandiamo a questo articolo di macitynet.