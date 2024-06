Microsoft rischia multa salata per Teams in Europa

È passato quasi un anno dall’apertura dell’indagine della Commissione UE su Microsoft, e finalmente c’è un risultato preliminare: l’organo esecutivo dell’Unione Europea si è convinto che il gigante tecnologico abbia violato le leggi antitrust legando Microsoft Teams alle suite aziendali Office 365 e Microsoft 365.

Ricordiamo che lo scorso ottobre, Microsoft ha separato Teams per gli utenti dell’Unione Europea e della Svizzera, ma per la Commissione Europea si è trattato di un intervento “insufficiente”.

La Commissione Europea ha espresso la preoccupazione “che Microsoft possa aver conferito a Teams un vantaggio distributivo non dando ai clienti la possibilità di scegliere se acquisire o meno l’accesso a Teams quando si abbonano alle loro applicazioni di produttività. Questo vantaggio potrebbe essere stato ulteriormente amplificato dalle limitazioni di interoperabilità tra i concorrenti di Teams e le offerte di Microsoft”.

Ed ancora, conclude la commissione, tale condotta potrebbe aver impedito ai rivali di Teams “di competere e, di conseguenza, innovare, a danno dei clienti nell’Area Economica Europea”.

Microsoft potrebbe dover affrontare una multa pari al 10 percento del suo fatturato annuo mondiale se l’UE dovesse confermare queste sue conclusioni preliminari, quindi non sorprende che l’azienda stia adesso collaborando:

Avendo separato Teams e preso i primi passi per l’interoperabilità, apprezziamo la chiarezza aggiuntiva fornita oggi e lavoreremo per trovare soluzioni per affrontare le restanti preoccupazioni della Commissione