Instagram porta nuovi font alle Storie, incluso l’odiato Comic Sans

Se siete amanti dei font, sappiate che la vostra esperienza delle Storie Instagram sta per diventare migliore o, molto probabilmente, peggiore: già, perché Instagram ha introdotto quattro nuovi caratteri, stencil e serif, oltre a uno strano font che somiglia al Comic Sans. Della nascita di quest’ultimo abbiamo parlato qui. Sebbene non sia una corrispondenza esatta per il carattere più odiato del mondo, è abbastanza simile a quest’ultimo, tanto che in molti susciterà le stesse reazioni dell’originale.

Ovviamente, Instagram ha una buona ragione per aver scelto di aggiungere un carattere simile a Comic Sans. Come sottolinea Mashable, il Comic Sans è considerato uno dei caratteri più facili da leggere per le persone con dislessia. L’irregolarità di ogni singola lettera rende le parole più facili da analizzare. Ogni volta che uno sviluppatore può rendere il proprio prodotto più accessibile, è ovviamente una buona scelta.

New

fonts

coming

to

Stories

soon* 🖌 *We’re testing this with a small percentage of people. Stay tuned for updates. ✨ pic.twitter.com/1RfBbtUIYv — Instagram (@instagram) April 29, 2020

L’ex tipografo Microsoft Vincent Connare ha creato Comic Sans nel 1994. Traendo ispirazione dalle lettere dei fumetti come Watchmen, Connare immaginava che le persone usassero il carattere per documenti informali e libri per bambini. L’idea ha preso poi una piega differente, tanto che qualcuno ci ha persino creato una macchina da scrivere con font Comic Sans.

Tuttavia, nonostante tutti i modi in cui le persone hanno abusato del Comic Sans, Connare non ha rimpianti, come riferito al The Guardian:

Il livello di odio è stato sorprendente e piuttosto divertente nel 2017. Non potevo credere che le persone potessero essere così impegnate su un font

Ad ogni modo, tornando a Instagram, potrete controllare tutti i nuovi caratteri aggiungendo un testo a una Storia e quindi usando il nuovo elemento dell’interfaccia che appare sopra la tastiera per passare dall’uno all’altro.

A meno che non abbiate un account dedicato ai meme, ricordare di usare i nuovi font con parsimonia e con gusto. Per tutte le notizie e gli articoli dedicati a caratteri e font si parte da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili da questa pagina, invece per quelli su Facebook si parte da qui.

In questo articolo la guida di macitynet su come installare i font su Mac.