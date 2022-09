Instagram, sanzione da 405 milioni di euro per violazione della privacy degli adolescenti

La Data Protection Commission (“DPC”) irlandese – commissione per la protezione dei dati – ha sanzionato Instagram (società sotto il cappello di Meta) per violazione dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD, anche conosciuto con l’acronimo inglese GDPR).

Lo riferisce Politico spiegando che si tratta della seconda più alta ammenda ai sensi del GPDR dopo quella di 746 milioni di euro contro Amazon, e la terza per un’azienda di proprietà di Meta ordinata dall’autorità di regolamentazione irlandese.

In una mail, l’autorità irlandese ha confermato la sanzione ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

L’autorità di regolamentazione irlandese ha imposto l’ammenda dopo avere istituito un meccanismo di risoluzione delle controversie al fine di risolvere altre questioni cumulabili con quelle previste in tema di regime sanzionatorio da regolamenti comunitari e da disposizioni normative e regolamentari nazionali.

La sanzione, attualmente quella più elevata irrorata a una società controllata da Meta dopo quella di 225 milioni di euro per Whatsapp (per la poca trasparenza dei dati) e 17 milioni di euro per Facebook – è finalizzata contro la violazione della privacy dei minori, inclusa la pubblicazione degli indirizzi e-mail e i numeri di telefono di questi ultimi.

L’Autorità irlandese sta svolgendo almeno altre sei indagini relativamente a questioni simili per problematiche che riguardano altre aziende di proprietà di Meta.

“L’inchiesta si è concentrata su vecchie impostazioni che abbiamo aggiornato oltre un anno addietro, da quando abbiamo rilasciato molte nuove funzionalità per aiutare a mantenere gli adolescenti al sicuro e privati dettagli riguardanti loro”, ha dichiarato un portavoce di Meta. “A qualunque minore di 18 anni, l’account è impostato come privato quando si iscrive a Instagram, e dunque solo le persone che questi conoscono possono vedere cosa visualizzano, e gli adulti non possono inviare messaggi ad adolescenti che non seguono. Abbiamo collaborato attivamente con il DPC durante le indagini ed esaminato attentamente le loro decisioni definitive”.

Ad agosto di quest’anno Instagram ha deciso di attivare automaticamente il un filtro per limitare i contenuti sensibili per tutti i nuovi utenti di età inferiore ai 16 anni, raccomandando agli utenti adolescenti esistenti di fare lo stesso, così da tutelare al meglio la salute mentale dei propri iscritti.