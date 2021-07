Amazon, multa dall’Unione Europea per violazione normativa privacy

Amazon ha ricevuto una multa di 746 milioni di euro dall’Unione Europea per aver trattato i dati personali in violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (il cosiddetto GDPR).

La multa, ha riferito l’azienda di commercio elettronico, arriva dalla Commissione nazionale lussemburghese per la protezione dei dati (CNPD) che ha imposto imposto la sanzione ad Amazon Europe Core in una decisione del 16 luglio, ordinando la revisione di determinate pratiche commerciali.

Amazon, che ha il quartier generale in Lussemburgo, nega infrazioni legate al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea. “Preservare la sicurezza delle informazioni dei nostri clienti e la loro fiducia, sono elementi prioritaria”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda a CNBC. “Non c’è stato alcuna violazioni di dati, e nessun dato è stato esposto a terze parti”, facendo capire di volersi difendersi fermamente in merito. E ancora: “Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza del CNPD e intendiamo presentare ricorso. La decisione relativa al modo in cui mostriamo ai clienti pubblicità rilevante si basa su interpretazioni soggettive e non testate della legge europea sulla privacy e la sanzione proposta è del tutto sproporzionata“.

Le autorità lussemburghese sostengono che “il trattamento dei dati personali da parte di Amazon non è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE”. Amazon ritiene la decisione “priva di fondamento” e ha annunciato ricorso.

Il GDPR, lo ricoridmao, richiede alle aziende il consenso delle persone prima di poter usare i loro dati personali. Il CNPD aveva proposto già a giugno una multa di oltre 425 milioni di dollari contro Amazon per mancato rispetto della protezione dei dati degli utenti, e oggi la questione è culminata con la più alta sanzione inflitta per violazione del GDPR e un importo decisamente maggiore rispetto a quello anticipato.