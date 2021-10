Instagram sta testando la segnalazione di interruzioni del servizio

Il recente down di Whatsapp, Instagram, Messenger e Facebook, non è stato immediatamente compreso da vari utenti e ha paralizzato una serie di attività per l’impossibilità di accedere a determinati servizi che sfruttano per l’accesso i meccanismi di login di Facebook.

Instagram riferisce di stare lavorando per comunicare agli utenti eventuali problemi in corso quando si verificano interruzioni inaspettate, causate ad esempio da malfunzionamenti dei server o problemi tecnici in generale.

“Stiamo testando una nuova funzionalità che mostrerà una notifica nella tab Attività, quando si verifica un’interruzione o un problema tecnico, e quando questo è stato risolto”, si legge in un post nel blog dell’azienda. “Non invieremo una notifica ogni volta che si presenta un problema ma solo se ci rendiamo conto che le persone sono confuse e sono alla ricerca di risposte, stabilendo se qualcosa del genere può essere di aiuto a rendere le cose più chiare”.

Oltre a lavorare su una funzionalità che mostrerà avvisi per interruzioni del servizio, Instagram sta anche lavorando su un pannello “Stato Account” per l’app; in questa sezione l’utente dovrebbe essere in grado di ottenere informazioni sul perché il suo account è stato sospeso o un eventuali post rimossi. Se l’utente ritiene la decisione ingiusta, può richiedere una revisione.

«Stiamo apportando modifiche che renderanno più semplice sapere cosa succede con il vostro account con un nuovo tool denominato “Account Status”», si legge ancora nel blog aziendale. «Account Status sarà il vostro sportello unico per capire cosa sta succedendo con il vostro account e la distribuzione di contenuti».

Test su queste novità sono già iniziati e riguarderanno inizialmente un limitato numero di utenti negli USA e successivamente altri utenti nel mondo.

Quando si è verificato il down di Whatsapp, Instagram, Messenger e Facebook, la maggior parte degli utenti si è riversata su Twitter, l’unico social su cui è stato subito evidente capire quello che stava succedendo in tutto il mondo. Non tutti gli utenti dispongono di account Twitter e in nazioni come l’India quest’ultimo è diffuso solo tra il 2,7% della popolazione. Non citiamo questa nazione a caso: L’India è il più grande mercato di riferimento per Whatsapp con: 530 milioni di utenti, secondo un conteggio del governo indiano; sono 410 milioni le persone su Facebook e 210 milioni quelle presenti su Instagram. Tante le imprese che basano il loro funzionamento sui social di proprietà di Mark Zuckerberg.