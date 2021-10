Opposit the smart, nuovi occhiali audio Bluetooth dal Gruppo Avm 1959

Dopo gli occhiali di Ray-Ban e Facebook, com’è facile immaginare altri produttori provano a presentare prodotti con funzioni “multimediali”. OPPOSIT the smart è il nome di di nuovi occhiali audio Bluetooth lanciati da Gruppo Avm 1959 (ex Allison). Un accessorio, spiega il produttore, “che permette di esprimere la propria libertà senza essere isolati dal mondo che ci circonda”, “liberi ma connessi”.

Pensati per tutta la tua giornata, è possibile accenderli, spegnerli o metterli in pausa con “touch” sull’asta in modo discreto e da spenti diventano occhiali normali. Si connettono allo smartphone appena acceso o nel momento in cui si indossano. È possibile ascoltare la musica e telefonare.

I comandi touch con tutti i controlli audio sull’asta sono validi per tutte le funzioni: accensione/ connessione/ spegnimento, controllo della riproduzione multimediale e controllo del telefono (per rispondere e chiudere una chiamata). È possibile rispondere alle chiamate in vivavoce “con mani e orecchie libere ovunque”, ascoltare, mettere in pausa e far ripartire una playlist con un semplice touch.

I nuovi OPPOSIT the smart sono disponibili in due versioni, vista e sole. Due varianti sole in nero e havana con lenti blu e fumè e due varianti vista con montatura nera tonda e squadrata. Il produttore riferisce che sono resistenti alle gocce d’acqua. Il prezzo di listino è di 199,00 euro.