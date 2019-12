Instagram usa l’intelligenza artificiale per avvisare i bulli

Proseguono gli sforzi anti-bullismo di Instagram, che adesso grazie all’Intelligenza Artificiale si estendono ai comportamenti offensivi nei post, non solo nei commenti. Una nuova funzione avvisa ora le persone quando i sottotitoli dei post potrebbero essere offensivi, rilevando un possibile linguaggio simile ai post che sono stati precedentemente segnalati come inappropriati.

In teoria questo nuovo sistema avverte i potenziali bulli di modificare il contenuto dei propri post, che si tratti di commenti o descrizioni: l’app invita dunque a modificare il proprio linguaggio, trasformandolo in un linguaggio più gentile e consono alle regole del social network. E’ possibile ignorare l’avvertimento nel caso in cui Instagram abbia commesso un errore.

L’avviso anti-bullismo è ora disponibile in determinati paesi e dovrebbe essere disponibile anche in altre aree nei prossimi mesi: nel momento in cui scriviamo il social non precisa né i primi né i secondi. Al momento in cui scriviamo non sembra essere una funzionalità disponibile anche in Italia.

Non è chiaro se il sistema sia veramente efficace, soprattutto in considerazione del fatto che l’ammonimento può essere ignorato. Ad ogni modo, Instagram continua ad affermare così i propri sforzi per ridurre il bullismo nei commenti e, in generale, nell’app stessa.

Del resto, il fatto che sia possibile ignorare l’avvertimento, è una misura di sicurezza per evitare che falsi allarmi possano bloccare in modo definitivo commenti degli utenti che nulla hanno a che fare con il bullismo. In molti casi, infatti, anche se il tono dei messaggi potrebbe essere riconosciuto come “dannoso” dalla IA, in realtà potrebbe trattarsi di contenuti innocui. In ogni caso il tempo darà ragione, o torto, alle scelte del social.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11 e iPhone 11 Pro è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli dedicati a iPhone sono disponibili da questa pagina, invece per quelli dedicati all’universo Android si parte da qui.