Apple è in prima fila per il previsto boom degli indossabili

Attualmente Apple domina negli auricolari wireless con AirPods e negli smartwatch con Apple Watch: per i prossimi 4 anni gli analisti prevedono un vero e proprio boom degli indossabili e la multinazionale di Cupertino è uno dei costruttori che ha più probabilità di capitalizzare questa tendenza.

Numeri e percentuali di crescita previsti per il boom degli indossabili variano a seconda della categoria di prodotto. Il segmento più consistente è quello dei dispositivi audio indossabili. Qui per IDC rientrano accessori audio che offrono funzioni aggiuntive come assistenti smart, monitoraggio per salute e sport.

Nel 2019 sono stati spediti 139,4 milioni di dispositivi audio indossabili, il 45,7% dell’intero mercato indossabili. Entro il 2023 le spedizioni arriveranno a 273,7 milioni di unità e costituiranno il 56% del mercato, quindi con una crescita cumulata del 41,3%.

Per quest’anno sono indicate spedizioni di 69,3 milioni di smartwatch pari al 22,7% del mercato indossabili: si prevede che arriveranno a quota 109,2 milioni entro il 2023 con una crescita cumulata del 16,4%. Rimaranno sostanzialmente invariati invece i bracciali smart.

Gli analisti di IDC spiegano che la crescita in questo settore nel suo complesso sarà sostenuta da tre fattori principali: la domanda degli utenti, la proliferazioni di dispositivi e anche il calo del prezzo medio di vendita. Il report indica chiaramente Apple come leader indiscusso del settore smartwatch con il suo dispositivo contro il quale tutti gli altri si dovranno confrontare.

