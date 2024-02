Intel, l’AI sulla nuova piattaforma Intel vPro

In occasione del MWC 2024 di Barcellona, Intel ha annunciato la nuova piattaforma Intel vPro.

Le funzionalità migliorate dei processori Intel Core Ultra con GPU Intel Arc integrate e processori Intel Core di quattordicesima generazione promettono “nuove esperienze di utilizzo” per i PC destinati alle aziende e all settore pubblico, incluso il settore istruzione, e l’edge computing.

Il produttore riferisce di più di 100 notebook, 2 in 1, desktop e workstation entry-level in arrivo da partner quali Acer, ASUS, Dell Technologies, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, Microsoft Surface, NEC, Panasonic, Samsung e VAIO.

I processori vPro di nuova generazione vantano funzionalità di accelerazione AI dedicate all’interno della CPU, della GPU e nella nuova unità di elaborazione neurale (NPU).

La GPU Intel Arc integrata promette “fino al doppio delle prestazioni grafiche” rispetto alla generazione precedente e funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale e il ray tracing. Un nuovo driver grafico dedicato per workstation Intel Arc Pro, abilitato dagli OEM, consentirà di ottimizzare le prestazioni dei software creativi, di progettazione e di ingegneria.

I processori Intel Core di quattordicesima generazione saranno alla base di una gamma di desktop e workstation entry-level, vantano un’architettura ibrida ad alte prestazioni per massimizzare la potenza di calcolo per applicazioni avanzate e multitasking, mentre Intel Thread Director e la tecnologia Intel Dynamic Tuning promettono migliorie per quanto concerne la gestione di attività e frequenze di clock per prestazioni ottimali ed efficienza energetica.

Sempre nell’ambito del MWC 2024, Intel ha presentato due aggiornamenti che promettono migliore in termini di ingombro, consumo energetico e costi nelle reti 5G core: l’anteprima dei processori Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, con un massimo di 288 Efficient-core (E-core) e la disponibilità sul mercato del software Intel Infrastructure Power Manager (IPM) per 5G core.

E-core. Gli E-core forniranno agli operatori di rete prodotti ottimizzati per il risparmio energetico e il TCO (Total Cost of Ownership.

Gli Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, saranno lanciati entro la fine dell’anno e offriranno fino a 288 core, promettendo un miglioramento delle prestazioni per rack di 2,7 volte, un risultato ai vertici del settore per carichi di lavoro 5G Core.

Per tutto quello che viene presentato al MWC24 il collegamento da seguire è direttamente questo.