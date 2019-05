Scarica Gratis MacX Video Converter Pro, il software perfetto per i video 4K

Se anche voi non sapete più che pesci pigliare per gestire al meglio gli ormai sempre più diffusi video a risoluzione 4K, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di scaricare gratuitamente MacX Video Converter Pro, il software di Digiarty che vi permette di gestire e convertire i video 4K in un formato più facilmente gestibile non solo su computer, ma anche su smartphone e tablet Android e iOS. In occasione del suo 9° anniversario MacX Video Converter Pro può essere ottenuto gratuitamente.

Per scaricarlo sarà sufficiente collegarsi a questo link diretto, inserire la proprie email nel box dedicato per scaricare il software per Mac (o per Windows), cliccare il tasto verde e ricevere la licenza di attivazione.

La licenza consentirà di usare gratuitamente il software per sempre, con l’unica limitazione di non poter ricevere i futuri aggiornamenti.

Perché è un software utile? il formato 4K promette un’elevata qualità video a discapito però principalmente di un maggiore spazio occupato su disco. Il problema si fa ancora più evidente quando lo spazio scarseggia, come ad esempio sui dispositivi mobili (iPhone / iPad) utilizzati non solo per registrare filmati ma anche per lavorare, navigare in rete e gestire tutti i propri file e documenti personali.

Una buona soluzione spesso è quella di ridurre il peso dei file attraverso una compressione. Ci sono tantissimi software e video converter per Mac utili allo scopo ma quasi tutti portano inevitabilmente ad una perdita visibile nella qualità d’immagine; altri invece offrono un buon compromesso ma risultano spesso molto lenti nell’elaborazione, richiedendo anche diverse ore per un singolo filmato.

La risposta a tutti questi problemi è MacX Video Converter Pro, un software per Mac (compatibile con tutte le versione di Mac OS a partire da Snow Leopard) che grazie alla sua tecnologia di accelerazione hardware che lavora su tre livelli è in grado di garantire una conversione rapidissima e senza la minima perdita nella qualità dei file finali.

Può convertire qualsiasi filmato in 4K acquisito con iPhone, iPad, dispositivi Android, telecamere, droni, GoPro e quant’altro e aiuta così a liberare spazio su disco o sul proprio account Cloud, facilitandone anche la condivisione su YouTube, Facebook o gli altri canali di streaming online.

Oltre a permettere di comprimere un filmato fino al 50% del peso originale (passando per risoluzioni 1080p e 720p e standard di compressione come H.265 e HEVC) o convertirlo esportandolo in un formato diverso, MacX Video Converter Pro include diversi strumenti che permettono di modificare le clip o cambiare alcuni parametri, come ad esempio il formato, la risoluzione, il bit rate, il codec e quant’altro.

In una frase MacX Video Converter Pro è fra i software più veloci (se non il più veloce) in circolazione, capace di garantire un’ottima compressione video e senza alcuna perdita di qualità.

Come detto per scaricarlo sarà sufficiente collegarsi a questo link diretto, inserire la proprie email nel box dedicato per scaricare il software per Mac (o per Windows) e ricevere la licenza di attivazione.