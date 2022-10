Intel prepara la quotazione di Mobileye

Intel ha depositato negli USA un’offerta pubblica iniziale (IPO), avviando la procedura con la quale è possibile quotarsi in borsa, decidendo di offrire al pubblico degli investitori Mobileye Global, l’azienda israeliana che si occupa di tecnologie legate ai veicoli autonomi acquisita nel 2017.

Stando a quanto riportato nei documenti, anche dopo la quotazione Mobileye continuerà a essere controllata da Intel. L’azienda di Santa Clara prevede dalla IPA 30 miliardi di dollari; se l’offerta di sottoscrizione sarà portata a termine, Bloomberg riferisce che sarà una delle più importanti IPO del 2022.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, sta cercando di mettere a frutto l’azienda acquisita nel 2017 per 15 miliardi di dollari, con un parziale scorporo delle azioni. Mobileye è specializzata occupa anche in chip per le fotocamere e funzionalità di assistenza alla guida, ed è vista da vari osservatori come un asset prezioso con tutta l’industria automobilistica che sta sempre più traghettando verso le auto a guida autonoma.

Mobileye vanta attualmente 3100 dipendenti, ha raccolto dati sulla percorrenza di 8,6 milioni di miglia sulle strade di otto diversi siti di testing, e ha distribuito 117 milioni di sistemi EyeQ, kit con relativo SDK alimenta l’assistenza alla guida e mira alle future tecnologie autonome per le case automobilistiche di tutto il mondo. Mobileye vanta tecnologie di guida autonoma e di assistenza alla guida, competenze di fama mondiale nella visione artificiale, nell’apprendimento automatico, nella mappatura e nell’analisi dei dati.

A settembre dello scorso anno, in occasione di IAA Mobility, il CEO di Intel Pat Gelsinger e il Co-CEO di Sixt Alexander Sixt hanno annunciato una collaborazione per offrire un servizio di robotaxi a guida autonoma a Monaco di Baviera. La collaborazione tra Mobileye, sussidiaria di Intel, e SIXT, uno dei principali fornitori internazionali di servizi di mobilità con sede in Germania, mira anche a far crescere i servizi di ride sharing senza conducente in Germania e in altri paesi d’Europa.

Dopo Porsche, anche Volkswagen sta valutando l’ingresso sui mercati finanziari di PowerCo, la controllata che si occupa di batterie.

