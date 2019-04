Interruttori wireless smart Xiaomi Aqara in offerta a partire da 15,68 euro

Spegnere tutte le luci e attivare l’allarme di casa con il singolo tocco di un pulsante: è quanto consentono gli interruttori wireless Xiaomi Aqara attualmente in offerta a partire da 15,68 euro.

Si installano a parete e permettono di attivare fino a due azioni contemporaneamente da una sola scatola. Sostanzialmente mantengono abilitata la possibilità di accendere e spegnere le luci, anche tutte quelle installate nell’abitazione, con il click fisico del singolo pulsante. Ma non solo: è infatti possibile programmare qualsiasi tipo di azione, anche complessa, attraverso l’app Mijia Mi Home per iPhone e smartphone Android.

Questi switch sono compatibili con il sistema Aqara e sfruttano il sistema di comunicazione wireless ZigBee: il loro funzionamento è assicurato dal produttore per più di 50.000 click, cioè oltre 20 anni con un uso normale. Sono costruiti in materiale anti-incendio e sono alimentati da una batteria a bottone CR2032 inclusa in confezione.

Sono disponibili in versione singola oppure con due interruttori separati in una sola scatola e ciascuno di questi, come dicevamo, può essere programmato per il controllo di una o più luci contemporaneamente. Oppure possono essere utilizzati per far suonare il campanello di casa, per attivare l’allarme, per accendere o spengere il condizionatore ma anche attivare e disattivare scene pre-impostate che comprendono più azioni contemporaneamente.

Se interessati potete comprare gli interruttori wireless Xiaomi Aqara su Ebay dal negozio di lns-hk, venditore professionale con oltre 14.500 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento pari al 98,2%. Nel caso, la versione con interruttore singolo è scontata a 15,68 euro mentre il modello con due interruttori è in promozione a 16,54 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.