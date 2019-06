Offerte Amazon del 5 Giugno fino al 53%: Arlo, Aukey, Netgear, Anker, Sandisk, WD

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Arlo Pro2 VMS4230P Sistema di Videosorveglianza Wifi con Due Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wifi In offerta a 434,99€ sconto 35% Click qui per approfondire

UGREEN Case Hard Disk 3.5’’ e 2.5’’ Fino a 10TB USB 3.0 con UASP 5 Gbps Case Esterno Disco Rigido per HDD SSD SATA I II III Box Esterno HDD Enclosure per WD Toshiba Seagate Samsung ECC. In offerta a 20,38€ sconto 15% Click qui per approfondire

Catalyst Cover iPhone XS Max, Custodia Apple iPhone XS Max Protettivo Silicone, iPhone XS Max Case dropproof 3meters – Nero In offerta a 46,74€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow H7 Cuffie Bluetooth, Cuffie Over-Ear con Autonomia 18 Ore, Cuffie Chiuse Wireless 4.1 CSR, Cuffie Bluetooth Senza Fili con Microfono, Cuffie per iPhone/Samsung/Huawei Altri Telefoni/PC In offerta a 21,24€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow Trasmettitore FM Bluetooth, FM Trasmettitore per Auto Radio Adattatori Vivavoce Car Kit per Scheda TF, USB Port, Micro SD Card, U Disk, Cellulari, Tablet Portatile, Altri Dispositivi Bluetooth In offerta a 14,99€ sconto 6% Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super-Condensatore WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta In offerta a 46,73€ sconto 29% Click qui per approfondire

UGREEN USB 3.0 Lettore Schede SD/Micro SD(TF), Lettore di schede di Memoria 5Gbps, Adattatori per schede di Memoria Legge 2 Schede 512G, Lettore Card Reader Compatibile con PC, PS4, PS3, Xbox One ECC In offerta a 8,40€ sconto 16% Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 4 Porte USB 3.0 e 3 Porte di Carica 2.4A con Adattatore d’Alimentazione 36W Multi-Funzione Hub USB 3.0 per Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux, ecc. (Nero) In offerta a 22,99€ sconto 21% Click qui per approfondire

CHEREEKI Fitness Tracker, Orologio Fitness Braccialetto Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile IP68 Smartwatch Contapassi Calorie Corsa Sport Watch – In offerta a 26,99€ sconto 25% Click qui per approfondire

Arlo VMC4030P Telecamera Aggiuntiva per Sistema di Videosorveglianza Wifi senza Fili con Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wifi In offerta a 195,99€ sconto 30% Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Auto Smartphone Magnetico Universale (Garanzia a Vita) Porta Cellulare Auto per iPhone 7/6 / 6s / 5s / 5/ Sony Xperia/Samsung Galaxy s6 / Huawei/Xiaomi/One Plus ECC. – Grigio In offerta a 6,70€ sconto 16% Click qui per approfondire

Anker Cavo USB C a Lightning [90 cm, Certificato Apple MFi] Powerline II per iPhone X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus, Supporta erogazione Alimentazione (per l’uso con Caricabatterie Tipo-C) In offerta a 14,99€ sconto 17% Click qui per approfondire

Netgear Router WiFi Nighthawk AX12 AX6000, Router WiFi 12 stream e Velocità fino a 6 Gbps, Nuovo standard WiFi 6 ancora più veloce (RAX120) In offerta a 364,90€ sconto 17% Click qui per approfondire

Mpow Thor Cuffie Bluetooth 4.1, Cuffie Over Ear Pieghevole, Auricolari Wireless Senza Fili, Cuffie Stereo Bluetooth con Microfono per iPhone/Huawei/iPad/LG/Samsung/Galaxy ed Altri Telefoni/PC In offerta a 16,23€ sconto 46% Click qui per approfondire

HYLOGY Misuratore di Pressione da Polso, Sfigmomanometro da Polso e Pulsazione Rilevazione, Grande Schermo LCD, 240 Posizioni di Memoria In offerta a 18,68€ sconto 19% Click qui per approfondire

Netgear GS116E-200PES Switch Smart Managed Plus Gigabit, 16 Porte In offerta a 81,98€ sconto 37% Click qui per approfondire

Deyard ZG-634 Kit Premium Set di Accessori per GoPro Hero 7 Hero 2018, Hero 6, Hero 5 Black, Hero 4, Hero 5 Session, Hero Session YI Campark Akaso Crosstour Apeman Sony Action Camera In offerta a 23,79€ sconto 15% Click qui per approfondire

Inateck – adattatore USB 3.0 convertitore a SATA, adattatore per dischi da 2,5/3,5 HDD SSD con 12V 2A, adattatore – In offerta a 16,98€ sconto 15% Click qui per approfondire

Samsung UE55NU7170 55″ 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 399€ sconto 39% Click qui per approfondire

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria di 15 Ore, Raggio 45 m, senza Power Up, Nero In offerta a 109€ sconto 17% Click qui per approfondire

HISENSE H32AE5000 TV LED HD, Natural Colour Enhancer, Clean Sound 12W, Motion Picture Enhancer, Tuner DVB-T2/S2 HEVC, 2 HDMI, 1 USB Media Player In offerta a 169€ sconto 15% Click qui per approfondire

Protezione RFID per Carte di Credito Contactless – Scheda di Blocco RFID & NFC – Proteggi Carta Bancaria, Pasaporto, Documento d’identità – per Portafoglio da Uomo e Donna, Idee Regalo Natale, 2 Pezzi In offerta a 7,95€ sconto 20% Click qui per approfondire

QKK AK-80 Proiettore con Borsa per il Trasporto Supporta 1080P FHD, Proiettore Video 3800 Lumen compatibile con TV Stick PS4 Xbox Wii HDMI VGA SD USB AV, Proiettore Home Theater, Bianco. In offerta a 65,44€ sconto 15% Click qui per approfondire

Fitness Tracker ANEKEN Activity Tracker Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Impermeabile IP67 con Monitoraggio del Sonno Notifiche Chiamate e SMS Whatsapp Facebook per Donna Uomo In offerta a 25,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Linkax Luci per Bicicletta, Luci Bicicletta LED USB Ricaricabili, Luce Bici Anteriore e Posteriore Luci Bici LED 4 modalità di Illuminazione Per Esterni Ciclismo e Ciclismo Sicurezza In offerta a 11,89€ sconto 15% Click qui per approfondire

Western Digital My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 1 TB In offerta a 179,90 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 89,99 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 373,32 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus Unità SSD Interna da 2.5″, 1 TB, SATA III In offerta a 133.70 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 18,21 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 128GB, Scheda di Memoria SDHC Classe 10, U3, V30, velocità di lettura fino a 90 MB/sec In offerta a 47 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 26,49 €

fino 6/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

