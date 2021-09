Spigen Mag Fit porta il caricatore Magsafe in auto per iPhone 12 e 13

Il MagSafe può diventare un supporto per agganciare l’iPhone 12 e 13 nelle varie versioni alla bocchetta di ventilazione dell’auto e, al contempo, ricaricarlo: basta usare l’adattatore Spigen Mag Fit, progettato appositamente proprio per questo scopo. D’altronde fin da quando i primi smartphone al mondo consentivano di integrare la navigazione GPS nell’automobile sono immediatamente giunti sul mercato decine e decine di supporti per agevolare questa operazione rendendola contemporaneamente più sicura alla guida.

La soluzione di Spigen non fa nulla di diverso, se non che in aggiunta abilita la ricarica senza fili ad alta velocità grazie al sistema di Apple, sfruttandone anche i magneti per tenere saldamente incollati gli iPhone compatibili.

Per il resto infatti non è poi così diverso da altri dello stesso genere: presenta una clip per agganciare il supporto alla griglia di ventilazione dell’auto e un sistema a sfera permette di inclinare la piastra Magsafe in modo da adattare la visibilità dell’iPhone in direzione del guidatore o di chi si appresta a consultare le informazioni disponibili sullo schermo.

La piastra che accoglie il caricatore MagSafe è circondata da una morbida superficie in modo tale da non graffiare il dorso del telefono quando lo si aggancia al supporto e allo stesso tempo sono presenti degli inserti in gomma nella parte interna della morsa in modo da migliorare sensibilmente la presa del supporto alla griglia di ventilazione.

Lo Spigen Mag Fit è in vendita su Amazon a 20,99 euro. Va precisato che chi lo acquista oltre a possedere (o acquistare) il MagSafe di Apple (45 euro – in mega sconto al momento in cui scriviamo) dovrà aggiungere anche un caricatore con spina accendisigari da collegare a quest’ultimo oppure utilizzare le prese USB o USB-C dell’auto.

Per utilizzare appieno il sistema ricarica senza fili, l’azienda consiglia il suo SteadiBoost da 45 Watt (29,99 euro – in sconto anch’esso in queste ore) che, oltre alla presa USB-C, dispone anche di una seconda porta USB-A per un altro dispositivo da collegare via cavo, ma chiaramente può andar bene qualsiasi altro caricatore da almeno 20 Watt e dotato della presa USB-C alla quale poter collegare la spina del MagSafe.

Ecco qui sotto il trio di apparecchi per una soluzione completa come disponibili da Amazon. Se la macchina ha già una presa USB-C potete fare a meno di SteadyBoost. Se ha solo USB-A dove ricorrere ad un piccolo adattatore.

