iOS 16 porta la conversione di unità a livello di sistema

La conversione delle unità su iPhone e iPad viene proposta automaticamente: tramite iOS 16 Apple ha portato gli strumenti di conversione a livello di sistema, il che significa che per convertire un’unità di misura, un fuso orario o una valuta adesso basta un click.

Fino alla versione precedente del sistema operativo l’utente doveva usare un’app apposita o magari navigare su Google per richiedere la conversione di un dato valore. Questo voleva dire non solo uscire dall’app in cui ci si trovava ma portarsi dietro i numeri con la mente o con un copia-incolla per portare a termine il calcolo.

Adesso invece con iOS 16 è il sistema operativo stesso ad individuare i vari valori presenti all’interno di un messaggio inviato o ricevuto tramite l’app Messaggi o la Mail, oppure dentro una Nota o tra le informazioni di un evento in Calendario. Ciascuna delle unità individuate vengono evidenziate e l’utente può cliccarci sopra per scoprirne la conversione nell’unità predefinita: così se un utente parlando del meteo dice che nell’area in cui si trova ci sono 64°F, con un tocco una finestrella in sovrimpressione ci informerà che si sta freschi (18°C).

E questo come dicevamo funziona su tutte le app di sistema e con valute, pesi, volumi, distanze e fusi orari, con la possibilità per questi ultimi di creare un evento o un promemoria in un lampo.

Questa funzione sarà disponibile per il test pubblico il mese prossimo, per la precisione quando Apple rilascerà la nuova beta di iOS 16, mentre a settembre sarà accessibile a tutti quelli che potranno installare questa versione del sistema operativo sui propri dispositivi.

