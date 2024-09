Se non vuoi iOS 18 Apple propone iOS 17.7

Pubblicità

iOS 18 sarà disponibile dalla serata di lunedì 16 settembre per vari modelli di iPhone, inclusi iPhone 11 e versioni successive; contemporaneamente sarà disponibile anche l’update a iOS 17.7, quest’ultimo fondamentale per chiudere alcune falle di sicurezza.

Apple permetterà all’utente di scegliere se passare al nuovo sistema operativo iOS 18 oppure aggiornare l’attuale alla versione iOS 17.7. Non è la prima volta che è possibile scegliere se restare con l’attuale sistema o passare a quello del tutto nuovo: da iOS 15 con ogni nuova major relese di iOS Apple permette di passare o meno al sistema più avanzato.

Andando su Impostazioni > Generali e poi toccando Aggiornamento Software, se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, l’utente può scegliere quello che desidera installare (in questo caso, da lunedì sera verranno proposti sia iOS 18, sia iOS 17.7).

Come accennato, con iOS 17.7 non sono previste novità ma solo patch di sicurezza e soluzioni a bug minori. Se per vari motivi preferite restare con iOS 17 (in attesa magari dei successivi a iOS 18.1 o iOS 18.2 che arriveranno nei prossimi mesi), potete farlo; suggeriamo in ogni caso di aggiornare a iOS 17.7, fondamentale per “sanare” potenziali vulnerabilità gravi e meno gravi.

Se usate il telefono per lavoro, home banking e altri compiti delicati non abbiate fretta di aggiornare a iOS 18: da sempre ogni nuovo update di rilievo porta bug più o meno gravi, problemi che generalmente vengono risolti nel giro di un paio di update minori.

Se non avete fretta di provare le novità, potete aspettare e scaricare iOS 18 tra qualche settimana (quando arrivaranno, ad esempio iOS 18.1 o iOS 18.2, le cui beta sono già nelle mani degli sviluppatori e di alcuni beta tester).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo, invece qui trovate riepilogate in un solo articolo tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre insieme agli iPhone 16