Tesla svela Unboxed per costruire l’auto elettrica economica

Tesla pensa al processo per costruire l’auto elettrica economica: la società ha brevettato un nuovo processo modulare di produzione di veicoli elettrici chiamato Unboxed, che sarà utilizzato per il suo futuro Robotaxi e che promette di ridurre tempi e costi per l’assemblaggio.

Unboxed viene descritto in una recente domanda di brevetto, presentato anche durante il Tesla Investor Day 2023. Si tratta, in sostanza di un sistema di produzione automobilistica, che secondo il CEO Elon Musk, sarà più rapido, efficiente e consentirà la realizzazione di veicoli elettrici a costi più contenuti.

Il processo prende il nome di “Unboxed Process”, come rinominato da Tesla, e si basa sull’idea principale di lavorare su singole sezioni del veicolo separatamente, per poi assemblarle solo in una fase di montaggio più avanzata. Questo approccio si distingue dal tradizionale metodo di produzione, in cui l’intera carrozzeria dell’auto viene lavorata lungo una linea di montaggio fino all’assemblaggio finale.

Inizialmente, questo processo “unboxed” è stato concepito per la Tesla economica da 25 mila dollari, per poi essere dirottato su altre linee, considerando che Musk sembra aver cancellato i due programmi di veicoli economici destinati a questa piattaforma. Ed allora, attualmente Tesla prevede di utilizzarla per la produzione del Robotaxi o Cybercab, come viene anche indicato.

La domanda di brevetto adesso depositata per questo metodo di assemblaggio “unboxed”, rivela ulteriori dettagli. In particolare, il testo svela che si tratta di un’architettura modulare per l’assemblaggio più efficiente dei veicoli:

L’architettura modulare prevede la preparazione di più sezioni individuali del veicolo in diverse linee di sub-assemblaggio prima di formare la carrozzeria completa. L’architettura include anche l’unione di queste sezioni in una linea principale. La carrozzeria completa del veicolo può includere una parte anteriore, una posteriore, la parte superiore, inferiore, sinistra e destra

Interessante notare che, sebbene nei disegni del brevetto compaia principalmente un’auto, si fa spesso riferimento anche ai pickup.

Immagine da brevetto Tesla – Unboxed ProcessTesla utilizza già alcune delle tecniche introdotte in questo brevetto, come l’installazione dei sedili su una batteria strutturale, ma adesso la domanda di brevetto menziona anche la “decorazione”, che probabilmente si riferisce alla verniciatura delle parti prima dell’assemblaggio, anche questo un approccio innovativo.

Tesla sta attualmente costruendo la prima linea di assemblaggio “unboxed” presso la Gigafactory in Texas, ad Austin. È probabile che il produttore fornirà maggiori dettagli il mese prossimo, durante la presentazione del suo Robotaxi programmata per il 10 ottobre.