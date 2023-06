iOS 17 e macOS Sonoma, ulteriori migliorie alle funzioni per la privacy

iOS 17 e macOS Sonoma, offrono maggior controllo dei dati dell’utente con nuove funzioni pensate per la privacy.

Apple ha ulteriormente migliorato la protezione contro i tracker durante la navigazione e contro gli accessi indesiderati al dispositivo e fa sapere che la protezione avanzata dal tracciamento e dal fingerprinting è ancora più efficiente nell’impedire ai siti web di utilizzare le tecniche più recenti per monitorare o identificare il dispositivo dell’utente.

La navigazione privata viene ora bloccata se non in uso, consentendo all’utente di lasciare aperti i pannelli anche quando si allontana dal dispositivo.

Protezione contro il tracciamento dei link in Messaggi, Mail e la navigazione privata di Safari

Alcuni siti web aggiungono informazioni extra ai propri URL per poter tracciare l’utente anche su altri siti. Ora – spiega il sito 9to5Mac – queste informazioni sono automaticamente rimosse dai link che vengono condivisi in Messaggi e Mail, mantenendoli comunque perfettamente funzionanti. Le stesse informazioni verranno rimosse anche dai link nella navigazione privata di Safari.

Funzioni per proteggere l’utente

Una funzione progettata per allertare i bambini quando ricevono o inviano foto con nudità in Messaggi, ora controlla anche i contenuti video. Una API permette agli sviluppatori di integrare questa funzionalità nelle loro app.

La funzione aiuta a proteggere i bambini anchge quando inviano e ricevono foto e video von AirDrop, un videomessaggio FaceTime e quando utilizzano l’app Telefono per ricevere un Contact Poster e il selettore foto per scegliere il contenuto da inviare.

Apple spiega che tutta l’elaborazione delle immagini e dei video per Communication Safety avviene sul dispositivo e qyindiche né Apple né terzi hanno accesso ai contenuti. Questi avvisi saranno attivati per gli account dei bambini con i piani di condivisione familiare e possono essere disattivati dal genitore.

Gli adulti che lo desiderano possono attivare gli “avvisi per contenuti sensibili” uando li ricevono via Messaggi, AirDrop, ecc. La funzione è facoltativa e può essere attivata nelle impostazioni Privacy e sicurezza. Così come per Sicurezza delle comunicazioni, anche per Avviso di contenuti sensibili l’elaborazione di video e immagini avviene on-device affinché né Apple né terze parti possano accedervi.

Aggiornamenti per password e passkey

Password e passkey possono essere condivise in modo più sicuro: l’utente può creare un gruppo con cui condividere una serie di password, e chiunque ne faccia parte potrà aggiungerne di nuove o modificare quelle esistenti per tenerle sempre aggiornate. La condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud ed è quindi protetta dalla crittografia en-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, semplificando e offrendo il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Novità per la modalità isolamento

La modalità di isolamento offre un ulteriore livello di protezione per le persone che potrebbero essere bersaglio di spyware mercenario per via del loro lavoro o della loro identità. Apple spiega che nuove misure di iOS 17 aumentano la sicurezza della gestione dei contenuti multimediali, delle impostazioni predefinite della connettività wireless e della condivisione dei contenuti, del sandboxing e dell’ottimizzazione della sicurezza della rete. . L’attivazione della modalità di isolamento rafforza ulteriormente le difese del dispositivo e limita considerevolmente alcune funzioni, riducendo drasticamente la superficie di attacco per chi ha bisogno di maggiore protezione. Inoltre, la modalità di isolamento sarà supportata anche su watchOS.

Autorizzazioni per la privacy migliorate in Foto

Grazie a un nuovo sistema di selezione integrato in Foto, l’utente può condividere con le app solo determinate immagini, mantenendo il resto della libreria privata. Quando le app chiedono di accedere all’intera libreria di Foto, all’utente verranno mostrate maggiori informazioni su cosa condivideranno; l’utente riceverà inoltre dei promemoria di tanto in tanto sulle scelte fatte.

Tutte le novità dalla WWDC 2023 in questa pagina del nostro sito: i singoli articoli sono raccolti nella sezione WWDC 2023.