Con iOS 17 iPhone diventa videocamera con base motorizzata

Tra le novità di iOS 17 – versione che nel momento in cui scriviamo è stata distribuita come beta ai soli sviluppatori – ci sono le API (interfacce di programmazione) DockKit che consentono agli sviluppatori e ai produttori di accessori di gestire/offrire basi e sostegni motorizzati, utili in accoppiamento ad app come Fotocamera e simili, con nuovi scenari di uso per creator e filmmaker.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che le API in questione sono state mostrate in una delle sessioni della WWDC23 (conferenza sviluppatori). Funzioni del sistema operativo permettono di gestire stand motorizzati e le app che usano la fotocamera possono controllare il movimento dello stand. In uno degli esempi mostrati da Apple, la fotocamera di iPhone è in grado di seguire una persona o un oggetto, con lo stand che si muove a 360°.

“Le vostre app possono tracciare automaticamente i soggetti in diretta con un campo visivo a 360 gradi, prendendo direttamente il controllo del supporto, personalizzando l’inquadratura, controllando direttamente i motori, e offrire un vostro modello di inferenza per il tracciamento degli oggetti”, spiega Apple nel video della sessione.

Sfruttando il framework Vision, basato su algoritmi di machine learning, è possibile individuare volti, punti di riferimento, testi e oggetti. Gli sviluppatori possono personalizzare il comportamento dell’integrazione con lo stativo motorizzato, permettendo ad esempio all’utente di scegliere se tracciare una persona o un animale.

Apple sottolinea che le API DockKit, possono essere sfruttate anche in contesti diversi dalla semplice cattura di foto e video: ad esempio in ambiti quali il fitness, contesti aziendali, istruzione e assistenza sanitaria. Un diverso esempio di app evidenziata in una delle sessioni della WWDC mostra la possibilità di sfruttare lo stand motorizzato tenendo conto dei movimenti della mano dell’utente.

Apple evidenzia che DockKit può funzionare in abbinamento a qualsiasi app che usa le API native di iOS per la gestione della fotocamera ma che ovviamente è richiesto uno stand adatto.

