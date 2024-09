iPad 9 scende al minimo di sempre su eBay, come comprarlo a solo 287,99 €

Pubblicità Se avete un figlio che sta per tornare a scuola e ha bisogno di un tablet, se volete un iPad a poco prezzo, se vi serve uno strumento di lavoro, su eBay trovate l’iPad di nona generazione a 287,99 €. il prezzo più basso di sempre Stiamo parlando del modello precedente a quello che Apple ha lanciato lo scorso anno, oggi non più in commercio ma ancora perfetto, appunto per la scuola per le sue prestazioni, lo schermo di generose dimensioni, la solidità e la compatibilità con una vasta gamma di applicazioni. Le caratteristiche di base elencate da Amazon per questi iPad sono Display Retina da 10,2″ con True Tone

Chip A13 Bionic con Neural Engine

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Fino a 256GB di archiviazione

Altoparlanti stereo

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Wi-Fi 802.11ac iPad 9 era rimasto a listino anche dopo il lancio dell’iPad 2022. Quello del 2021, recensito da Macitynet qui ha un processore A13, una fotocamera frontale da ben 12 megapixel con supporto Center Stage. Il nuovo che ha un processore A14, nuovo design, porta USB-C e lettore di impronte nel tasto superiore, costa molto di più rispetto alla vecchia che resta ottima per didattica, navigazione e intrattenimento. Oggi questo iPad, l’ultimo iPad con porta Lighting, come accennato è stato tolto dal commercio commercio nei giorni del lancio di iPad Pro M4. Il prezzo di 287,99 € rappresenta uno sconto del 32%, sotto il minimo di tutti i tempi (289€) che era stato visto su Amazon. La riduzione di prezzo permette anche di investire su qualche accessorio, come a Apple Pencil 1 e alla tastiera Logitech con Trackpad (anche questi in sconto) che lo trasformano in un potentissimo alleato per la scuola a tutti i livelli.P Per avere questo prezzo, comprate da Tekkshop (99,4% di giudizi positivi) e applicate nel carrello il codice SETTEMBRE24. Click qui per comprare

Offerte Speciali Airtag al minimo, solo 29,99 euro Su Amazon l'Airtag in confezione singola costa solo 29,99. La versione da 4 costa invece 99,99€

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.