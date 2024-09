Concerto Oasis, Ticketmaster indagata per i prezzi dei biglietti

Pubblicità

Ticketmaster non è andato giù ai fan di Taylor Swift e al governo degli Stati Uniti: adesso, anche il Regno Unito ha deciso di esaminare il modello di prezzi dinamici della compagnia, dopo che milioni di fan degli Oasis hanno cercato di acquistare i biglietti per lo storico tour di reunion della band lo scorso weekend.

Ade essere sotto accusa è il dinamismo di alcuni prezzi, che in molti casi subiscono rincari nel giro di pochi minuti. E’ il caso dei biglietti degli Oasis. Dopo aver speso ore per completare l’acquisto, alcuni fan hanno scoperto che il prezzo di un biglietto per la platea era improvvisamente aumentato di due volte e mezzo, passando da 135 a 337,50 sterline.

Ticketmaster spesso offre ai clienti solo pochi secondi per decidere se completare l’acquisto una volta che i biglietti sono nel carrello, lasciando poco tempo per valutare se l’aumento significativo del prezzo valga la pena. Ovviamente, tante più persone sono interessate all’evento, quindi in coda, tanto più velocemente aumentano i prezzi dei biglietti.

Molti fan non sono riusciti a comprare i biglietti degli Oasis prima che andassero esauriti su Ticketmaster. Quindi, se desiderano davvero vedere Liam e Noel Gallagher insieme sul palco per la prima volta in 16 anni, potrebbero dover ricorrere a siti di rivendita, dove alcuni biglietti vengono offerti a quasi 8.000 dollari.

Il caos e le lamentele sul modello prezzi dinamici hanno attirato l’attenzione di Lisa Nandy, segretaria della cultura del Regno Unito che ha espresso, riporta The Guardian, disappunto per il sistema dei prezzi:

è deprimente vedere prezzi enormemente gonfiati che escludono i fan comuni dalla possibilità di godersi la loro band preferita dal vivo Questo governo si impegna a rimettere i fan al centro della musica. Per questo motivo includeremo le questioni relative alla trasparenza e all’uso del prezzo dinamico, compresa la tecnologia dei sistemi di coda che lo incentivano, nella nostra prossima consultazione sulle protezioni dei consumatori per la rivendita dei biglietti

Il sistema Ticketmaster

Ticketmaster non stabilisce direttamente i prezzi. La compagnia ha dichiarato che tale decisione spetta agli organizzatori degli eventi, ossia ai promotori. Tuttavia, anche gli artisti hanno voce in capitolo.

Taylor Swift, Ed Sheeran e The Cure sono tra i nomi famosi che hanno scelto di non utilizzare il prezzo dinamico nei loro recenti tour. Tuttavia, Bruce Springsteen ha sollevato polemiche nel 2022 quando ha annunciato che avrebbe utilizzato questo modello.

Ricordiamo che al momento Ticketmaster è sotto accusa anche negli Stati Uniti. A maggio, il Dipartimento di Giustizia e decine di procuratori generali statali e distrettuali hanno intentato una causa antitrust per smantellare il proprietario di Ticketmaster, Live Nation, accusato di mantenere un monopolio illegale sull’industria dell’intrattenimento dal vivo.