Da iOS 12 Siri può accendere la torcia: ecco come fare

Avete mai avuto bisogno della torcia di iPhone e non siete stati in grado di usarla perché avevate le mani inpegnate o perché l’accesso al centro di controllo era scomodo? Ecco che Siri, se avete iOS 12 o superiore vi viene incontro. L’assistente digitale Apple presente su iPhone e iPad con il lancio del nuovo sistema operativo è in grado, tra gli altri compiti aggiuntivi, di fare anche una cosa come questa.

L’operazione è semplicissima: basta dire Hey Siri accendi la torcia e il gioco è fatto. Ovviamente potete anche spegnerla, dicendo Hey Siri spegni la torcia. Ovviamente, affinché il comando funzioni, si avrà necessità di una connessione a Internet attiva: il comando non potrà funzionare in assenza di connessione WiFi o rete dati. Scordatevi dunque di usare questo trucchetto in quel capanno in cima al monte oppure durante la vostra annuale traversata oceanica…

Questa funzione era stata svelata in anticipo da Phil Schiller, in conseguenza di un post Twitter di Paul Alvarado che si chiedeva come mai Apple tardasse ad introdurre il controllo della torcia su iPhone e iPad mediante Siri. Il messaggio è stato inviato in copia anche ai vertici di Cupertino, tra cui Phil Schiller, il CEO Tim Cook ed Eddy Cue. Tra questi, con grande sorpresa, è arrivata la risposta di Schiller, che confermava che iOS 12, avrebbe permesso a Siri di accedere alla torcia.