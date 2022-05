iPad diventa blindato con la tastiera Urban Armor Gear

La nuova custodia con tastiera Urban Armor Gear per iPad va oltre l’immagine che generalmente figuriamo in mente quando pensiamo ad una cover progettata appositamente per permettergli di resistere ad urti e cadute anche importanti. Con questo prodotto l’azienda è infatti riuscita a trovare il giusto connubio tra sicurezza e design, creando un accessorio che aggiunge una notevole protezione al tablet pur mantenendone l’aspetto piuttosto piacevole e senza esagerati ingombri.

E’ per altro la prima custodia che l’azienda costruisce affiancandogli una tastiera con trackpad annesso, perché fino a questo momento realizzava soltanto modelli che si concentravano unicamente sulla protezione del dispositivo. Secondo la scheda tecnica è in grado di proteggere iPad da urti e graffi, nonché cadute fino ad un massimo di due metri e mezzo di altezza. E sempre sotto questo punto di vista, la superficie è realizzata in uno speciale materiale idrorepellente con esterno antimicrobico.

Il collegamento della tastiera al tablet avviene tramite Bluetooth e il trackpad è di tipo “extra-large”, con una superficie non solo ampia ma anche capace di riconoscere i gesti multi-touch. La batteria incorporata – si legge – permette idealmente di usare la tastiera tutti i giorni, per due ore al giorno, nell’arco di tre mesi con una sola ricarica, che avviene collegando il cavetto USB-C alla relativa porta.

La tecnologia di cui fa uso consente persino di abbinare la tastiera a due dispositivi, così l’utente può eventualmente abbinarla ad un iPhone e passare da un dispositivo all’altro in un lampo digitando dalla stessa tastiera. L’uso è reso agevole anche al buio grazie alla retroilluminazione dei tasti, che può essere regolata su tre diversi livelli di intensità luminosa, e ci sono anche degli appositi tasti multimediali per accedere a specifiche funzioni in un click.

La nuova Urban Armor Gear è compatibile con l’iPad da 12.2 pollici di settima, ottava e nona generazione e costa 139,95 dollari. In confezione è presente anche una custodia removibile con supporto per Apple Pencil e un supporto magnetico che permette di regolare la cover su quattro diverse angolazioni.