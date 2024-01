Lenovo, è tutta AI al CES 2024

Al CES 2024, Lenovo ha presentato una gamma completa di nuovi dispositivi e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il progetto fa parte della visione aziendale Ai for All, e per il quale la fiera di Las Vegas sta fungendo da ottimo trampolino di lancio per le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Oltre ai computer dei marchi Lenovo Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre e Legion sono stati annunciati due nuovi prodotti proof-of-concept, un tablet, un’app software, funzionalità AI di Motorola, accessori e altro ancora, per un totale di 40 prodotti.

Il nodo centrale dei computer è il Lenovo Yoga Creator Zone, un nuovo software per creatori, artisti e chiunque desideri sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per creare immagini, trasformare descrizioni basate su testo o persino bozze senza bisogno di particolari istruzioni o codici complessi. Gli utenti digitano semplicemente ciò che vogliono vedere e il sistema ne crea immediatamente una rappresentazione visiva.

I più interessanti

A livello hardware si va dal Lenovo Yoga Pro 9i allo Yoga 9i 2-in-1 in kit con Smart Pen e custodia, entrambi di categoria rugged con certificazione MIL-STD-810H, processore Intel Core Ultra e chip Core AI dedicato per alimentare gli algoritmi, compreso il Lenovo X Power, il nuovo sistema di rendering 3D e di correzione del colore con una gestione efficace delle prestazioni, della durata della batteria e dell’efficienza di raffreddamento. Come dicevamo in queste novità targate Lenovo l’AI la fa da padrone e lo dimostra anche la presenza del tasto Copilot dedicato.

Tra i più curiosi segnaliamo il Lenovo Yoga Book 9i, nuova versione del primo laptop OLED a doppio schermo full-size al mondo, ora alimentato dai nuovi processori Core Ultra di Intel, con display PureSight OLED 2.8K e una soundbar Bowers & Wilkins rotante.

Il tablet Lenovo Scheda M11 invece è il dispositivo “me time” pensato per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. In dotazione c’è il Tab Pen, uno stilo per scrivere, disegnare e prendere appunti senza compromessi, grazie anche all’app Nebo preinstallata che converte la scrittura a mano in testo, l’app MyScript Calculator 2 che invece risolve equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti.

I prototipi

Lenovo sta mostrando al CES anche alcuni particolarissimi dispositivi Proof-of-Concept (POC), per la precisione i prototipi di un mouse e una tastiera che utilizzano il movimento meccanico e l’irradiazione solare per l’alimentazione, eliminando la necessità di una ricarica esterna.

Tra questi c’è anche il Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE, un portatile il cui coperchio è costituito da uno schermo E-Ink a colori con tecnologia Prism utilizzabile per personalizzare la cover esterna in maniera del tutto nuova. L’utente può scegliere tra centinaia di immagini diverse approfittando di questa tecnologia a basso consumo per dare un aspetto unico al proprio portatile senza influire sulla durata della batteria.

L’assistente personale AI

Tornando all’AI, Lenovo conferma quanto già annunciato al Tech World 2023, ovvero di essere al lavoro su un assistente personale AI per computer che abiliterà l’interazione non solo con la tastiera ma anche attraverso il linguaggio naturale.

Con il nome provvisorio Lenovo AI Now Personal Assistant, questa funzionalità vuole offrire «esperienze interattive personalizzate basate sulla conoscenza base del dispositivo dell’utente», semplificando i flussi di lavoro e migliorando la collaborazione «in modo più personale e coinvolgente». Di fatto utilizzando il linguaggio naturale, gli utenti saranno in grado di controllare e modificare le impostazioni comuni, cercare e riepilogare e-mail e documenti, creare inviti a riunioni e unire fotocamera live e avatar durante le videoconferenze.

L’intenzione è di lanciarlo nella prima metà del 2024 inizialmente in Cina.

Motorola MotoTalk

Del sottobrand Motorola di Lenovo la novità più importante annunciata al CES è il MotoTalk, una piattaforma di produttività aziendale per computer e dispositivi mobili che consente ai clienti aziendali di creare e gestire attività e giornate lavorative dei propri team.

Ad esempio con la funzione Image Recognition si possono identificare e contare la quantità di qualsiasi prodotto presente sugli scaffali, raccogliere informazioni sui prezzi e accedere ai report sulle giacenze in ciascun negozio, garantendo la conformità del merchandising.

Sfruttando gli algoritmi AI questo strumento ottimizza anche i circuiti di vendita massimizzando l’efficienza in termini di distanza, tempo e opportunità di vendita, ad esempio generando in pochi minuti diversi itinerari per team di vendita e organizzando anche le presenze e le prestazioni dei dipendenti nei negozi.

AI nell’accessibilità

Lenovo ha anche collaborato allo sviluppo di soluzioni di accessibilità presentate in fiera dalla Scott-Morgan Foundation.

Queste nuove tecnologie sono volte a dare potere alle persone con disabilità gravi ad esempio attraverso un avatar AI iperrealistico sviluppato con DeepBrain AI per preservare la personalità e il potere della comunicazione; un modello LLM personale e on-device per il testo predittivo creato dall’AI Innovation Center di Lenovo; hardware di tracciamento oculare testato su dispositivi Lenovo; e una piattaforma di input multimodale integrata, ottimizzata per l’intelligenza artificiale.

Altro dalla fiera

Se volete scoprire tutte le novità presentate al CES 2024 non dovete far altro che accedere a questa sezione del nostro sito; se invece siete interessati agli annunci tech più importanti delle fiere del momento, questa è la sezione del nostro sito che fa al caso vostro.