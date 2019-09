iPad mini 5 scontato di 60€: lo comprate a 390 euro su Amazon

Su Amazon torna lo sconto sull’iPad mini 5 a 64 GB. Il nuovo modello del piccolo tablet, scende a 390,51 euro, il 13% meno del prezzo ufficiale che è di 449 euro.

L’iPad mini è stato riproposto in questa veste rinnovata dopo che per anni, lo ricordiamo, è stato ritenuto praticamente cancellato dai piani di Apple. Le novità rispetto ad iPad mini 4 è del tutto identico al modello 4 dal punto di vista estetico, ha però un processore molto più potente (l’A12 Bionic al posto dell’A8). Si tratta di un upgrade che Apple a introdotto per sostenere le nuove applicazioni, specialmente i giochi e quelle in realtà aumentata e le piattaforme ddi comunicazione che non avevano più una qualità accettabile con il vecchio iPad mini. Infatti anche la fotocamera frontale da 7 megapixel è di nuova generazione (invece che 1,2 megapixel dell’iPad mini 4) ed è utile specialmente nelle sessioni di chat e messaggistica.

In aggiunta a questo l’iPad mini 5 supporta anche la Apple Pencil originale (non la Apple Pencil 1). Un’interessate novità che permette di utilizzarlo comodamente e più efficientemente in diversi contesti creativi oppure in ambito didattico.

Ecco qui di seguito le specifiche, così come vengono elencate da Amazon

Display Retina da 7,9″ con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12 Bionic

Sensore di impronte digitali Touch ID

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 7MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Nonostante Amazon abbia in passato applicato forti sconti su quasi tutti gli iPad oggi in commercio, su iPad mini fino ad oggi non era mai stato presentato uno sconto significativo.

Click qui per comprare iPad mini a 390,51 €

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.