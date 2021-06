iPad mini senza tasto Home in arrivo quest’anno

Mentre il nuovo iPad Pro 2022 è atteso per la prima volta con ricarica wireless e anche inversa, Apple starebbe lavorando anche su altri due nuovi tablet attesi in arrivo entro quest’anno: un iPad mini per la prima volta in anni ridisegnato privo di tasto Home e un nuovo iPad economico per la scuola.

Le anticipazioni sull’arrivo di un nuovo iPad mini circolano da mesi, in particolare fonti diverse puntano a un tablet con dimensioni e ingombri simili a quelli che conosciamo da tempo, ma dotato di uno schermo sensibilmente più grande, fino a 8,5-9 pollici invece dei tradizionali 7,9 pollici.

I nuovi indizi puntano a un nuovo iPad mini senza tasto Home e per la prima volta con design rinnovato come non succede da ben sei anni. In realtà Mark Gurman di Bloomberg indica che il nuovo iPad mini avrà bordi e cornici più sottili, fondamentali per incrementare la diagonale del display senza incidere sulle dimensioni e portabilità del dispositivo, ma indica solamente che Apple sta provando anche un prototipo privo di tasto Home, quindi lasciando intendere che la soluzione finale potrebbe essere diversa.

Tenendo presenti le dimensioni compatte di iPad mini, la rimozione del tasto Home è una delle soluzioni per poter dotare il tablet di un display più ampio. Quello che però la testata finanziaria USA non precisa è il sistema di autenticazione che Apple implementerà. Per contenere costi di produzione e prezzo di vendita Apple probabilmente non impiegherà Face ID, così l’ipotesi più gettonata da mesi è l’impiego del sensore impronte Touch ID integrato nel tasto laterale, così come Cupertino ha già fatto per la prima volta in iPad Air 2020.

Questa previsione però non concorda con quella di Ming Chi Kuo: secondo l’analista iPad mini 2021 continuerà ad avere tasto Home ma offrirà comunque uno schermo più grande grazie alla riduzione di cornici e bordi. Sia il nuovo iPad mini, sia il nuovo iPad economico, più sottile e dedicato alla scuola, dovrebbero essere introdotti entro quest’anno.

Tutte le novità di iPad Pro 2021 sono qui: per tutte le notizie dedicate ai tablet di Apple rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.