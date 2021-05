iPad Pro 2021 11″ già in sconto su Amazon: 256 GB a 947€ invece che 1009€

L’iPad Pro 11″ 2021 è stato reso disponibile solo ieri e oggi Amazon ve lo presenta già in offerta nella versione da 256 GB: 947 euro invece che 1009 euro.

Quello di cui stiamo parlando è proprio l’iPad Pro 11″ in edizione più recente, quella presentata a fine aprile . Le sue caratteristiche più notevoli sono le seguenti.

Chip AppleM1

Display LiquidRetina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P

Fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica

Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti

Wi-Fi 6

Batteria da una giornata di lavoro

Porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità

FaceID per l’autenticazione sicura eApplePay

Audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale

Compatibilità con ApplePencil (2ª generazione), MagicKeyboard e SmartKeyboardFolio Se vi state chiedendo quali siano le principali novità di iPad Pro 2021 rispetto all’iPad Pro dello scorso anno, queste su concentrano essenzialmente nel processore M1 e nella fotocamera frontale. Abbiamo anche una porta Thunderbolt 3. Tutto il resto è identico al modello precedente.

Lo sconto è pari a 62 euro, un buon ribasso specialmente perché stiamo parlando di un prodotto che di fatto non è ancora neppure in molti negozi; nel caso specifico sarò spedito il 30 maggio. Se vi interessa vi diamo la consueta raccomandazione: comprate subito, perché prezzi così bassi, il più basso in assoluto di Amazon su questo prodotto e anche i più bassi che troverete da rivenditori affidabili e con le stesse garanzie di Amazon, potrebbe non durare a lungo. E ricordate che su Amazon è sempre possibile acquistare a rate senza interessi in cinque pagamenti mensili senza garanzie.

