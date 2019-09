iPad Pro da 512 GB a metà prezzo: modello 2017 da 12,8 a 727 €

In attesa dei nuovi modelli (che non arriveranno, ottimisticamente, prima di fine ottobre) e volete un iPad Pro da 12,9 pollici, su Amazon comprate il modello top da 512 GB precedente a quello attuale, quello di giugno 2017, a prezzi eccellenti, dal 727 euro. L’offerta, un po’ nascosta perché i modelli pre 2018 restano abbastanza invisibili sia nelle vetrine che nella ricerca, è davvero molto interessante nel rapporto tra prezzo, qualità e prestazioni.

Ricordiamo che questi modelli si distinguono dagli attuali per due principali differenze funzionali: hanno Touch ID e non Face ID e hanno la porta Lightning e non la porta USB-C. I vecchi hanno anche un processore A10X Fusion contro l’A12 bionic dei nuovi modelli. In più gli iPad 2019 sono compatibili con Apple Pencil 2 mentre quello dell’anno precedente lo sono solo con Apple Pencil 1.

Le specifiche meno attuali e alcuni limiti posti, ad esempio, dalla ricarica che avviene a velocità inferiore (per i limiti di Lightning) sono ampiamente ripagate dal risparmio; oggi il più economico degli iPad 2019 quello da 64 GB, costa 1119 euro, circa 400 euro in più del modello da 512 GB fin offerta su Amazon. La versione da 512 GB costa oggi 1509 euro, più del doppio del modello in offerta.

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.