Apple sta valutando iPad con display ancora più grandi?

Mark Gurman, persona da sempre ben “ammanicata” con fonti legate a vario titolo a Apple, afferma nella prima edizione della newsletter Power On che la Casa di Cupertino starebbe prendendo in considerazione la creazione di iPad con display ancora più grandi degli attuali, evidenziando che – sempre ammesso che questa mossa si concretizzerà – questo avverrà non prima di alcuni anni.

Nel testo della newsletter – riportato da Macrumors – Gurman riferisce anche di alcuni cambiamenti nel team Apple Car e di lavori in corso per un cardiofrequenzimetro. “Mi è stato detto che Apple ha ingegneri e designer che stanno valutando iPad di grandi dimensioni, dispositivi che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero arrivare nei negozi tra un paio di anni. Improbabile il loro arrivo il prossimo anno, con considerazioni di Apple per un iPad Pro riprogettato rispetto alle attuali dimensioni, per il 2022; è anche possibile che non si vedrà mai, ma un iPad di grandi dimensioni sarebbe un dispositivo perfetto per molte persone, me compreso, e continuerebbe a sfocare la linea tra tablet e laptop”.

Gli iPad Pro attuali sono disponibili nelle varianti da 11″ e 12,9″. In una precedente indiscrezione riportata su Bllomberg, Gurman ha riferito che Apple starebbe testando un iPad Pro con retro in vetro con supporto per la ricarica wireless, un dispositivo che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Display di grandi dimensioni potrebbero essere interessanti per chi è alla ricerca di un dispositivo portatile con schermo grande come ad esempio il MacBook Pro da 16″ ma a questo punto Apple dovrebbe migliorare iPadOS integrando ulteriori funzionalità per la gestione in multitasking di app e finestre. D questo punto di vista Apple ha già integrato nel futuro iPadOS 15 un’esperienza di multitasking più intuitiva, rendendo funzioni come Split View e Slide Over più facili da scoprire, più semplici da usare e più potenti ma potrebbe fare ancora numerosi passi avanti.