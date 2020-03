iPad Pro Mini LED 12,9″ è ancora previsto in arrivo entro fine anno

La gamma dei tablet professionali Apple è appena stata aggiornata e le spedizioni dei nuovi modelli iniziano nei prossimi giorni, ciò nonostante è ancora previsto un nuovo iPad Pro mini LED 12,9” entro la fine di quest’anno. I costruttori si stanno così preparando a incrementare produzione e spedizioni degli iPad Pro 2020, per cui è previsto un aumento del 40% circa della domanda nella secondo trimestre.

Allo stesso tempo le società che producono LED e anche Mini LED per la retroilluminazione stanno incrementando produzione e packaging in vista degli ordinativi Apple attesi per il nuovo tablet top di gamma, ma anche di diversi altri dispositivi della multinazionale di Cupertino che useranno questa tecnologia in arrivo tra il 2020 e il 2021.

Le indiscrezioni che trapelano dalla catena di approvvigionamento Apple sono in linea con un report di Ming Chi Kuo che all’inizio di marzo ha indicato l’arrivo di ben 6 prodotti di Cupertino con display Mini LED, tra cui appunto anche un iPad Pro 12,9” top di gamma.

Gli altri prodotti Mini LED citati sono: MacBook Pro 14,1”, MacBook Pro 16”, iPad 10,2”, iPad mini 7,9” e iMac Pro. Alcuni ritenevano che iPad Pro 12,9” mini LED non sarebbe arrivato vista l’introduzione dei nuovi iPad Pro 2020, invece secondo DigiTimes, per il momento sembra che il piano rimanga in corsa. Secondo quanto emerge dai fornitori, Apple sembra preferire gli schermi Mini LED agli OLED per i suo dispositivi di medio formato, questo perché offrono ampia gamma cromatica, contrasto elevato, neri profondi con costi e complicazioni minori di produzione rispetto agli OLED.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Pro 2020 è in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPad sono disponibili in questa sezione dedicata del nostro sito.