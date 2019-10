iPhone 11 e Pro resistono all’acqua molto più di quanto dichiara Apple

Spesso Apple dichiara specifiche e caratteristiche che non solo vengono confermate nei test più severi, ma che solitamente i dispositivi di Cupertino superano con grandi margini di vantaggio, come avviene con gli iPhone 11 resistenti all’acqua molto più di quanto la multinazionale dichiara.

Infatti le specifiche ufficiali riportano iPhone 11 resistente all’acqua a una profondità di 2 metri fino a 30 minuti, mentre gli iPhone 11 Pro sono resistenti fino alla profondità di 4 metri per lo stesso periodo di tempo. Per mettere alla prova questi limiti è stato effettuato un test di impermeabilità estremo impiegando un drone subacqueo per portare i terminali a tre diverse profondità crescenti sempre per 30 minuti per poi verificare il corretto funzionamento di pulsanti, schermo, touch, speaker e così via.

Il primo test parte proprio dal limite ufficiale degli iPhone 11 Pro dichiarato a 4 metri di profondità per 30 minuti, una profondità doppia però rispetto a quella dichiarata per iPhone 11. Entrambi i terminali sono stati recuperati e asciugati: entrambi perfettamente funzionanti dimostrando solo qualche lieve distorsione nella riproduzione audio, un po’ più marcata in iPhone 11 rispetto a iPhone 11 Pro.

Il secondo test ha portato i terminali di Apple alla profondità di 8 metri per 30 minuti. Anche in questo caso sono riemersi perfettamente funzionanti, senza alcun appannamento o presenza di acqua nelle fotocamere. Anche gli speaker funzionano ancora salvo qualche distorsione un po’ più marcata in iPhone 11.

Infine il terzo test ha spinto i terminali alla profondità di 12 metri per 30 minuti, praticamente 6 volte oltre il limite di impermeabilità dichiarato degli iPhone 11 e tre volte oltre il limite degli iPhone 11 Pro. A sorpresa gli smartphone sono usciti praticamente indenni anche da questa prova con un solo piccolo appunto che riguarda ancora l’audio. La redazione di Cnet segnala una riproduzione sonora meno nitida e più bassa al massimo del volume, se confrontata con due modelli identici non sottoposti alle immersioni. Usando l’app Sound di Apple Watch Serie 5 è stata in effetti rilevata una riproduzione audio al volume massimo inferiore di qualche decibel rispetto ai terminali di confronto.

Così gli iPhone 11 sono resistenti all’acqua molto più di quanto richiesto per ottenere la certificazione IP68 e persino be oltre i limiti dichiarati da Apple per gli iPhone 11 Pro. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 è in questo approfondimento di Macitynet.