iPhone 11, tutto quello che sappiamo dell’iPhone XR del 2019

Apple si appresta a lanciare la gamma degli iPhone 2019. Tra di essi, assieme ad iPhone Pro, ci sarà anche il iPhone 11, il successore dell’iPhone XR, destinato a portare sulle spalle, come già accaduto proprio con iPhone XR, il peso della maggior parte delle vendite degli smartphone della Mela. Tra il 2018 e il 2019, infatti, è toccato proprio a questo modello il ruolo di protagonista, favorito d a un prezzo di ingresso interessante e da un favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni. La nuova versione non dovrebbe differire molto dalla precedente, come dovrebbe accadere per iPhone Pro, erede di iPhone XS.

Il nome: iPhone 11

Apple nel corso degli ultimi anni ha generato un po’ di confusione sui nomi che adotta per i suoi smartphone. Questo è accaduto dal momento in cui non ha proposto un iPhone 7s ma un iPhone 8 e lanciato contemporaneamente iPhone X. Saltato lo schema, lo scorso anno sono arrivati un iPhone XS e, appunto, un iPhone XR. Probabilmente anche il reparto marketing di Cupertino si è reso conto dei problemi di questa situazione quando si è messa a valutare i nomi di quest’anno. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe una sorta di normalizzazione con l’arrivo di un iPhone 11, successore di iPhone XR, accanto ad iPhone Pro. Lo schema ricorda approssimativamente quello di iPad che ha dei modelli top senza denominazione distinti dall’aggettivo Pro (fessional) al di sotto del quale si trovano modelli con vari nomi (Air, Mini). Non è neppure da escludere che iPhone 11 possa chiamarsi solo “iPhone”, come succede con iPad 2018. Ma questo sembra meno probabile.

iPhone 11, il design

Apple in iPhone 11 non dovrebbe modificare quasi in nulla il design del telefono. Tutto sarà identico ad iPhone XR. Il retro sarà in vetro (forse rafforzato, come per iPhone Pro), la parte frontale avrà cornici ottimizzate e il bordo sarà sottile. Unica novità attesa due colorazioni nuove: verde e lavanda. L’annuncio della conferenza stampa di presentazione degli iPhone, con i suoi colori, è stata interpretata come una conferma delle colorazioni in arrivo.

Nuova posizione per il logo della mela?

Una piccola curiosità estetica potrebbe essere nella posizione del logo Apple inciso sul retro. In iPhone Pro pare assodato che sia stata spostata, in iPhone 11 non è chiaro che cosa accadrà. Ma è molto probabile che i due prodotti saranno simili da questo punto di vista. In passato si era ipotizzato che lo spostamento in iPhone Pro avesse a che fare con la ricarica bilaterale, ma ora pare che questa funzione non sarà introdotta. Assieme allo spostamento del logo potrebbe sparire dal dorso, a quanto pare anche il nome “iPhone”.

Caratteristiche tecniche

iPhone 11 dal punto di vista tecnico dovrebbe avere rispetto ad iPhone XR scarse novità, così come accade con iPhone Pro rispetto ad iPhone XS, anzi qui era quasi del tutto assodato che sarebbe stato così.

Per un modello di fascia entry level non si è mai neppure parlato i 5G né di supporto per Apple Pencil. Per quanto riguarda la sparizione di 3D Touch, che è in arrivo per iPhone Pro, per chi usa iPhone XR non è una novità. Era già stato sostituito da Aptic Touch che svolge la stessa funzione di 3D Touch semplicemente con un lungo tocco sul display (niente pressione a fondo).

Schermo dell’iPhone 11

Quanto al Display, Apple userà ancora un LCD. Si era vociferato di un passaggio all’OLED ma attualmente le quantità di queste componenti sono ancora abbastanza ridotte, per non dire del costo. Possiamo ipotizzare l’arrivo di ProMotion, sulla falsariga di quella già vista su iPad Pro, con refresh rate più alti fino a 120Hz per uno scorrimento molto fluido, una maggiore reattività e contenuti in movimento più ancora più naturali. Ma iPhone Pro appare un prodotto più adatto da questo punto di vista. Meno improbabile sarebbe l’adozione di True Tone (che nei computer abbiamo visto sbarcare anche su MacBook Air).

Niente ricarica bilaterale

Per la gamma di iPhone 2019 si è parlato a lungo di ricarica wireless bilaterale. In pratica la parte posteriore degli iPhone 2019 avrebbe funzionato come una piattaforma di ricarica, Dobbiamo dire “avrebbe” perché pare proprio che questa funzione non ci sarà in iPhone Pro e del resto dubitiamo che sarebbe mai apparsa in un telefono come iPhone 11 che è destinato ad ottimizzare il listino (e i ricavi di Apple)

Processore A13

Negli iPhone 2019 è previsto il processore Apple A13. Si tratta, in verità, di una previsione particolarmente semplice, dettata più dalla storia, che non da vere indiscrezioni. Ad ogni nuova generazione di iPhone, Apple sforna un nuovo processore. Se gli iPhone del 2018 monta il processore A12, è quasi naturale che gli iPhone del 2019 impiegheranno il processore proprietario A13.

Tecnicamente parlando iPhone 11 potrebbe anche non avere il processore più recente, visto che parliamo in qualche modo di un entry level. Ma in passato Apple tutte le volte che ha lanciato la nuova gamma di telefoni ha messo in essi gli stessi processori. iPhone 8 aveva lo stesso processore di iPhone X e iPhone XR ha lo stesso processore di iPhone XS.

A13 chip dovrebbe avere sei core con prestazioni generali più o meno in linea con quelle di A12 (2.66 GHz contro gli attuali 2.49 GHz). La differenza sta nelle soluzioni tecniche introdotte da Apple visto che intorno ad A13 è costruito un SOC che è di fatto la piattaforma che gestisce praticamente tutte le funzioni del telefono e non solo quelle di puro calcolo.

Secondo, ad esempio, Bloomberg nel nuovo processore Apple A13 sarà presente un nuovo elemento denominato Matrix o AMX presumibilmente destinato al trattamento hardware di immagini e video, visto che il processore avrà importanti compiti nella gestione del comparto fotografico.

Piuttosto dovremo verificare se in iPhone 11 sarà presente R1, contrazione dell’etichetta “Rose”, un coprocessore che in iPhone Pro prenderà il posto del co-processore serie M che abbiamo visto fino ad oggi. In base a quanto si apprende, questo nuovo co-processore dovrebbe fare quel che oggi fa il chip serie M, ovvero informare il sistema operativo sulla posizione del dispositivo nello spazio registrando cioè tutte le attività relative al movimento registrate da accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e microfoni, ma con una elevatissima precisione.

Questa componente dovrebbe supportare gli Apple Tag, ovvero dei piccoli accessori che consentiranno agli utenti di rintracciare gli oggetti al quale sono fissati (mazzo di chiavi, reflex, portafogli, ecc.) con una precisione di 10-15 centimetri.

Anche qui teoricamente Apple potrebbe decidere di non includerlo nel modello base dei suoi iPhone, ma ci pare più probabile che lo faccia, se non altro per vendere più tag. Stiamo parlando, lo ricordiamo, di iPhone 11, ovvero del telefono presumibilmente già venduto dell’anno.

Face ID

Apple in iPhone Pro e iPhone 11 dovrebbe introdurre novità anche per Face ID. Non si parla di cancellazione del notch, l’intaglio nero, ma dell’aumento dell’angolo di visione della fotocamera e dell’illuminatore. Questo dovrebbe consentire ad iPhone 11 di sbloccarsi anche quando è sdraiato sulla scrivania; oggi Face ID ha bisogno di vedere il volto del proprietario registrato del telefono con una cerca inclinazione.

Fotocamera

La fotocamera sarà un elemento centrale dei nuovi iPhone. Nei modelli top di gamma, ossia quelli che sostituiranno XS e XS Max la tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel sul retro. In iPhone 11, invece, è prevista una doppia fotocamera sul retro. Si tratterebbe di un passo avanti rispetto alla singola che ha oggi; questo consentirebbe di gestire zoom ottico e uno sfocato più preciso e naturale.

Ad ogni modo, la presenza di un sensore aggiuntivo sugli iPhone Pro permetterà foto grandangolari ma anche uno zoom più potente su tutti i modelli, indizi che circolano fin dallo scorso anno. In iPhone 11 invece possiamo attenderci prestazioni e funzioni simili a quelle di iPhone XS.

Apple sta lavorando ad una serie di funzioni fotografiche rese possibile dall’hardware, ma dipendenti dal software. Si tratta di una piattaforma, anche frutto di acquisizioni, capace di identificare il soggetto e creare un effetto scontorno avanzato (stile Green screen), uno sfocato naturale e molto altro. Molto probabilmente anche queste funzioni saranno legate alla tripla fotocamera e quindi non disponibili su iPhone 11

La fotocamera di iPhone pro dovrebbe anche presentare grandi vantaggi per chi ama riprendere video con effetti speciali e ritocco dell’immagine “in tempo reale”. Al contrario degli effetti speciali di cui diciamo poco sopra, sembra più che altro che questa funzione dipenda dal processore. Se iPhone 11 avrà lo stesso processore di iPhone Pro, possiamo pensare che anche il video di iPhone 11 sarà al pari di quello di iPhone Pro.

Prezzi e data d’uscita

Quanto ai probabili prezzi di iPhone 11 si deve pensare che saranno in linea con gli attuali iPhone XR. Apple è riuscita conquistare parecchio credito e vendite presentando in iPhone XR un sufficientemente favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni ed è difficile che questa strategia possa essere invertita. Anzi se volessimo scommettere potremmo ipotizzare addirittura una lieve riduzione del prezzo, anche se quando si parla di Apple, parlare di prezzi più bassi è molto complicato.

Un ragione buona per Apple per ridurre il prezzo di iPhone 11 è nei troppi concorrenti Low cost anche di aziende come Huawei o Xiaomi che riescono a mettere sul mercato telefoni tecnologicamente di alto livello. In più iPhone 11 sarà di fatto un iPhone XR con nuovo processore, nuovi colori e due fotocamere invece che una.

Quanto, invece, alla data di rilascio, visto che i prossimi iPhone 2019 saranno svelati il 10 settembre, possiamo pensare che il loro debutto sia fissato per il 20 settembre. È bene lasciare spazio ai condizionali perché soluzioni tecniche particolarmente innovative oppure modelli radicalmente differenti (anche se oggi non previsti), come accadde lo scorso anno con iPhone XR, potrebbero cambiare le carte in tavola.

Dove vedere la presentazione Apple

La redazione di Macitynet, come da tradizione ventennale, effettuerà una diretta testuale della presentazione, in lingua italiana, e con immagini provenienti direttamente dall’evento.

Sarà possibile guardare la diretta streaming anche dal sito ufficiale Apple, utilizzando Safari, un dispositivo iOS o Apple TV, collegandosi direttamente sulla home page, che recherà la finestra di visione.

Inoltre, quest’anno ci sarà pure la diretta su YouTube, che renderà più facile e versatile la visione dell’evento.