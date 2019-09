Neo Geo Arcade Stick Pro, la console retrò che sta dentro ad un controller

Il mese scorso SNK ha promesso l’arrivo di nuovo hardware Neo Geo. Il giorno è arrivato. La società ha appena svelato i dettagli sul suo Neo Geo Arcade Stick Pro.

Da un lato, il suo design si basa sul controller Neo Geo CD, dall’altro cresce in dimensioni, come i tipici stick dei cabinati.

Le sembianze sono quelle di un pad, ma al suo interno ospita una vera e propria console, dando spazio ovviamente a molti giochi vecchia scuola. Per la precisione, al suo interno saranno disponibili 20 classici titoli Neo Geo, da giocare sulla TV collegando il cavo HDMI.

Si tratta di un numero di giochi inferiore rispetto al sistema Mini recentemente rilasciato, ed inoltre manca una lista di quali saranno i giochi disponibili. Tuttavia, la nuova console supporterà due giocatori, con la possibilità di collegare un gamepad o un altro Arcade Stick Pro.

Oltre a funzionare in modalità console, Neo Geo Arcade Stick Pro può fungere in realtà da Joystick. Sarà sufficiente collegarlo ad un Neo Geo Mini o in un PC per poterlo utilizzare come Arcade Stick tradizionale.

Nessun dettaglio è trapelato sulla data di release, né sul prezzo, ma non sembra poter competere con gli stick di fascia alta. Ovviamente, il punto di forza della periferica rimane l’effetto nostalgia, oltre alla doppia possibilità di utilizzare la periferica come console, o solo controller.