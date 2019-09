iPhone Pro tutto quello che sappiamo

Gli iPhone top del 2019 saranno quasi del tutto identici esteticamente agli iPhone XS e si chiameranno iPhone Pro. Le voci sui dispositivi di nuova generazione sono relativamente vecchie ma fin dall’inizio sono appare ben precise e circostanziate tanto che quasi tutto quel che era previsto all’inizio andato via via precisandosi, ma senza essere smentito. Solo il nome è stato incerto fino all’ultimo. Ma ora a distanza di poche ore dal loro lancio sembra che si sia chiarito anche l’ultimo dubbio, quello sul nome e, soprattutto delineato il loro profilo estetico e funzionale.

Vediamo le caratteristiche principali dei nuovi iPhone Pro così come sono state previste dalle indiscrezioni più attendibili.

Il nome: iPhone Pro

Dei nuovi iPhone sono stati svelati in relativo anticipo i nomi in codice, registrati presso la Commissione economica euroasiatica sono: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 e A2223. Quel che è stato difficile delineare sono i loro nomi commerciali. Inizialmente si pensava ad iPhone XI, poi ad iPhone 11. Nel corso delle ore immediatamente precedenti il lancio ha preso quota il nome iPhone Pro, almeno per i due modelli top di gamma

A dare credito al nome iPhone Pro è lo schema che Apple segue per iPad. Nella gamma del tablet abbiamo un iPad mini, poi il modello semplicemente denominato “iPad”, poi un iPad Air (che potrei definire un “medio gamma”) e poi gli iPad Pro divisi in uno con display da 11 pollici e uno da 12,8 pollici. Apple eliminerebbe ogni problema presente e futuro introducendo un iPhone 11 (erede di iPhone XR e poi due iPhone Pro, versione da 5,8 e 6,5 pollici, senza dare ad essi una denominazione precisa come accade, appunto, per iPad Pro.

Il design di iPhone Pro

Se sul nome ci sono dei dubbi, pochi ce ne sono sul design. Praticamente tutte le fonti pensano che iPhone Pro in tutte e due le sue versioni avrà un profilo simile, se non identico, ad iPhone XS, XS Max e XR. Possiamo quindi immaginare un dispositivo “tutto schermo” con il classico notch frontale per la camera e per Face ID. Non pensate quindi che l’intaglio se ne vada… Attualmente si può solo ipotizzare che il notch possa essere trattato in maniera da essere meno visibile usando un rivestimento del vetro con una copertura più efficace nel mascherarlo.

Molto più impattante sul retro sarebbero le variazioni sul retro dalla tripla fotocamera. di cui diremo a breve. Apple riuscirà a rendere gradevole il “bozzo” a quattro lati che integrerà i tre obbiettivi e il flash e dissipare i dubbi (e in qualche caso addirittura lo sconcerto) lasciato dai primi rendering? Qualcuno è giunto ad ipotizzare che Apple possa essere riuscita addirittura a collocare gli obbiettivi dietro al vetro, senza alcuna protuberanza, come si vede da un rendering dal designer Jonas Daehnert, Ma è Apple si sarebbe dovuta inventare anche qualche cosa di innovativo nelle tecnologie dei sensori per arrivare a questo e sembra impossibile che sia avvenuto nel silenzio.

Nuovo vetro per il dorso e mela spostata

Apple dovrebbe cambiare qualche cosa nei materiali per quanto riguarda iPhone Pro. Se infatti il mix, acciaio e vetro, resterà lo stesso, il vetro posteriore sarà trattato in maniera diversa e avrà una composizione diversa. Secondo qualche fonte Cupertino avrebbe scelto di rafforzare ulteriormente la sua durezza e di utilizzare una versione opaca. È possibile che questo sia stato dettato non solo da ragioni di stile ma anche dal fatto che, come spieghiamo sopra, potrebbero essere state applicate tecnologie di mascheramento delle tre fotocamere. Tra le altre caratteristiche di cui si vocifera c’è un ulteriore aumento della resistenza all’acqua. Gli iPhone del 2019 dovrebbero essere in grado di restare sommersi molto più a lungo degli attuali 30 minuti.

Interessante il dettaglio sulla mela spostata al centro e la sparizione della scritta “iPhone” di cui si è discusso molto. Inizialmente si pensava che questo aspetto estetico fosse stato dettato dall’arrivo della ricarica bilaterale (anche di questo diciamo poco sotto), ma ora pare che si tratto appunto solo di una variazione del design.

Novità tecniche

Le nuove funzioni di iPhone Pro sono in gran parte frutto di supposizioni. Alcune sono abbastanza certe altre meno. La più probabile è la fotocamera a tre lenti

Tripla fotocamera

La fotocamera sarà un elemento centrale dei nuovi iPhone. Nei modelli top di gamma, ossia quelli che sostituiranno XS e XS Max, Apple impiegherà, come accennato, la tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel sul retro.

La presenza di un sensore aggiuntivo su tutti i modelli di iPhone 2019 permetterà foto grandangolari sui successori di iPhone XS Max e XS ma anche uno zoom più potente su tutti i modelli, indizi che circolano fin dallo scorso anno. Novità anche sul frontale, però, dove potrebbe arrivare una fotocamera da 12 MP per tutti i modelli di iPhone Pro.

Apple avrebbe elaborato anche una serie di funzioni fotografiche rese possibile dall’hardware, ma dipendenti dal software. Si tratta di una piattaforma, anche frutto di acquisizioni, capace di identificare il soggetto e creare un effetto scontorno avanzato (stile Green screen), uno sfocato naturale e molto altro.

La fotocamera dovrebbe anche presentare grandi vantaggi per chi ama riprendere video con effetti speciali e ritocco dell’immagine “in tempo reale”.

Schermo degli iPhone Pro

Per quanto riguarda gli schermi, Apple userà su iPhone Pro la tecnologia – ProMotion, sulla falsariga di quella già vista su iPad Pro, con refresh rate più alti fino a 120Hz per uno scorrimento molto fluido, una maggiore reattività e contenuti in movimento più ancora più naturali.

Resta confermato che ci saranno due OLED con dimensioni identiche a quelli attuali. Niente quindi super display da 6,1” e 6,5”, ma il classico 5,8 e 6,5 pollici di iPhone Xs e iPhone XS Max È possibile che Apple possa però adottare una componente di differente generazione rispetto all’attuale per quanto riguarda gli OLED; Samsung sarebbe infatti in grado di offrire un display denominato Y-OCTA, più sottile degli attuali. Apple userebbe la riduzione di spessore per componenti e non per ridurre lo spessore reale di iPhone Pro che, anzi, potrebbe essere più spesso di iPhone Xs e iPhone XS Max di circa un millimetro.

Processore A13 e coprocessore

In tutti e tre i nuovi iPhone 2019 attesi a settembre è previsto il processore Apple A13.

A13 chip dovrebbe avere sei core con prestazioni generali più o meno in linea con quelle di A12 (2.66 GHz contro gli attuali 2.49 GHz). La differenza sta nelle soluzioni tecniche introdotte da Apple visto che intorno ad A13 è costruito un SOC che è di fatto la piattaforma che gestisce praticamente tutte le funzioni del telefono e non solo quelle di puro calcolo.

Secondo, ad esempio, Bloomberg nel nuovo processore Apple A13 sarà presente un nuovo elemento denominato Matrix o AMX presumibilmente destinato al trattamento hardware di immagini e video, visto che il processore avrà importanti compiti nella gestione del comparto fotografico.

Il coprocessore R1

Secondo alcune indiscrezioni un compito importante in iPhone Pro l’assumerà R1, contrazione dell’etichetta “Rose”, e prenderà il posto del co-processore serie M che abbiamo visto fino ad oggi. In base a quanto si apprende, questo nuovo co-processore dovrebbe in realtà fare quel che oggi fa il chip serie M, ovvero informare il sistema operativo sulla posizione del dispositivo nello spazio registrando cioè tutte le attività relative al movimento registrate da accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e microfoni, ma con una elevatissima precisione.

Questa componente dovrebbe supportare gli Apple Tag, ovvero dei piccoli accessori che consentiranno agli utenti di rintracciare gli oggetti al quale sono fissati (mazzo di chiavi, reflex, portafogli, ecc.) con una precisione di 10-15 centimetri.

Batteria più capiente

Diversi osservatori, incluso l’attendibile Ming Chi Kuo, hanno indicato l’incremento della capacità della batteria per gli eredi di iPhone XR, XS Max e XS. Fin dal lancio Cupertino presenta XR come l’iPhone con più autonomia di sempre, aspetto sottolineato anche in un divertente spot: per il successore è indicato un incremento della capacità dell’accumulatore. In iPhone Pro batteria è prevista da 3.200 mAh (+20%). in iPhone Pro Max si dovrebbe avere una capacità di 3.500 mAh (+10%).

Face ID migliorato

Apple dovrebbe introdurre novità anche per Face ID. Come diciamo poco sopra non si parla di cancellazione del notch, l’intaglio nero (al massimo di un suo migliore “camuffamento”) ma del fatto che finalmente potrebbe essere in grado di sbloccare iPhone Pro da posizioni già difficili rispetto a quelle che è in grado di rilevare iPhone XS. Sarebbe merito dell’aumento dell’angolo di visione della fotocamera e dell’illuminatore. In pratica iPhone Pro potrebbe sbloccarsi anche quando è appoggiato sulla scrivania.

Ricarica bilaterale

Una delle ipotesi più affermate e ripetute nel corso dei mesi è nella presenza in iPhone Pro di un sistema di ricarica wireless bilaterale. In pratica la parte posteriore degli iPhone 2019 dovrebbe operare come un caribcatterie wireless permettendo di ricaricare gli AirPods 2 o addirittura Apple Watch (benché il dorso dell’orologio abbia una forma abbastanza particolare che rende questa ipotesi non del tutto probabile). In realtà quella che sembrava essere una certezza a poche ore di distanza dalla presentazione dei nuovi telefoni è diventata poco probabile. L’affidabile analista Ming Chi Kuo ha fatto sapere che questa tecnologia non sarà presente nei nuovi iPhone perché Apple l’avrebbe ritenuta poco affidabile.

Porta Lightning ma ricarica via USB-C

In molti speravano che iPhone Pro potesse avere una porta USB-C, ma al momento questa ipotesi sembra tramontata. Resta aperta quella di un caricabatterie USB-C e un cavo Lightning su USB-C, il che permettere una rapida ricarica del telefono anche a fronte dell’assenza del conduttore USB-C sull’iPhone 11. Il cavo USB-C renderebbe meno problematica (e astrusa) la combinazione tra iPhone e MacBook Pro che come noto richiede un adattatore visto che i MacBook Pro non dispongono di una connessione USB standard.

Supporto alla tecnologia Ultra Wide Band

Negli iPhone Pro dovrebbero essere presenti nuove tecnologie in fatto di Bluetooth e Wi-Fi (viene supportato il Wi-Fi 6) ma anche il supporto ad Ultra Wide Band. Questo consentirebbe ad iPhone di calcolare con precisione la distanza calcolando il tempo impiegato dalle onde radio per passare da una trasmittente a un ricevitore. Mentre con Bluetooth e Wi-Fi l’accuratezza della localizzazione è di circa 5 metri, con la tecnologia UWB si arriva a solamente 5-10 centimetri. Si avrebbe quindi un passo avanti deciso nella localizzazione in interni ma anche una piattaforma per il supporto al “gettone” per ritrovare gli oggetti che dovrebbe essere una novità in arrivo.

Prezzo di iPhone Pro

Quanto ai probabili prezzi di iPhone Pro si deve pensare che saranno in linea con gli attuali modelli. Del resto visto che i modelli saranno molto simili agli iPhone XS e XS Max, sarebbe difficile per Apple giustificare un debutto con aumento del listino.

Del resto al momento le critiche maggiori da parte degli clienti sono proprio sui costi, critiche condivise anche dagli analisti che attribuiscono al listino di iPhone XS il successo non troppo travolgente che questo telefono ha avuto nel corso degli ultimi mesi.

Difficile però ipotizzare anche una riduzione dei prezzi. Trattandosi di iPhone Pro dobbiamo attenderci prezzi da… iPad Pro.

Data di rilascio di iPhone Pro

Gli iPhone Pro saranno svelati il 10 settembre. Se le prenotazioni partiranno venerdì 13 il loro debutto potrebbe essere fissato per il 20 settembre. È bene lasciare spazio ai condizionali perché soluzioni tecniche particolarmente innovative oppure modelli radicalmente differenti (anche se oggi non previsti), come accadde lo scorso anno con iPhone XR, potrebbero cambiare le carte in tavola.

Dove vedere la presentazione Apple

La redazione di Macitynet, come da tradizione ventennale, effettuerà una diretta testuale della presentazione, in lingua italiana, e con immagini provenienti direttamente dall’evento.

Sarà possibile guardare la diretta streaming anche dal sito ufficiale Apple, utilizzando Safari, un dispositivo iOS o Apple TV, collegandosi direttamente sulla home page, che recherà la finestra di visione.

Inoltre, quest’anno ci sarà pure la diretta su YouTube, che renderà più facile e versatile la visione dell’evento.