iPhone 12 in sconto, a rate senza interessi e spedito subito su Amazon: 869 euro

Nuovi sconti su Amazon per iPhone 12. Qualche minuto fa il grande rivenditore on line ha messo in vendita il modello da 64 Gb con uno sconto che comincia ad essere tangibile: 869 euro invece che 939 euro.

Stiamo parlando dell’ultimo modello rilasciato da Apple, quell’Phone 12, recensito da Macitynet qui, è l’ultimissimo prodotto di Apple. Ripercorrere le funzioni e le peculiarità non è opportuno in questa sede, ma in sintesi eccone le principali specifiche:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

rete 5G

Processore A14 Bionic

Nei giorni scorsi, durante il Black Firday, aveva già scontato iPhone 12 ad un prezzo più o meno simile. Quello di oggi non è il prezzo minimo ma rappresenta un buon risparmio sul prezzo di listino: A 869 euro invece che 939 euro per il 64 GB abbiamo uno sconto di circa il 7%. In più iPhone 12 beneficio di tutte le garanzie Amazon tra cui restituzione fino al 31 gennaio (per l’estensione dei termini coincidenti con il Natale) e acquisto a rate, senza interessi, senza garanzia e senza busta paga. Se avete una storia di acquisti su Amazon in pratica lo pagate in cinque rate 158,80 euro al mese.