Lenovo Xiaoxin Pad 2022 Tab in offerta ad appena 136 euro

Se siete alla ricerca di un tablet Android low cost, senza rinunciare alla qualità di un brand solito, allora questo Lenovo Xiaoxin Pad 2022 Tab potrebbe fare al caso vostro. E’ in offerta ad appena 136 euro.

Tra i suoi punti si forza la presenza di fotocamere anteriori da 8MP che permettono di catturano buoni selfie, ma anche di partecipare a riunioni digitali tramite i più comuni applicativi di video conferenza.

Il tablet offre diverse configurazioni, a partire da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata, ma c’è anche una versione con 6+128 GB che consente certamente di caricare un numero di file, documenti e supporti multimediali maggiore.

Il display ad alta risoluzione da 2000×1200 è un altro dei punti cardine di questo tablet. Offre una qualità visiva di qualità, con dettagli cristallini e colori vividi; si tratta di un tablet versatile, sia per guardare un film, sia per sfogliare foto o per lavorare su progetti creativi.

Al suo interno è equipaggiato da un processore octa-core Snapdragon 680 che garantisce un’esperienza fluida e reattiva, consentendo multitasking senza problemi per eseguire più app contemporaneamente.

Il tablet monta un firmware globale, quindi adatto al nostro mercato, naturalmente con Google Play a bordo, così da poter scaricare tutte le app più comuni dell’universo Android.

Al momento li si acquista in offerta a 136 euro, direttamente a questo indirizzo.