Nella beta di tvOS 17.4 nuovi riferimenti a homeOS

homeOS è il nome di un fantomatico sistema operativo al quale Apple starebbe lavorando da tempo.

I primi riferimenti risalgono a giugno 2021: in un annuncio online per la ricerca di personale di Apple, si faceva riferimento all’l’integrazione di Apple Music su tutte le nostre piattaforme mobili: iOS, watchOS e homeOS”; un secondo riferimento simile fu individuato nel novembre 2021 e ora un ulteriore riferimento è stato scovato nella beta 1 di tvOS 17.4 (versione per ora nelle mani dei soli sviluppatori).

Potrebbe trattarsi di qualche dispositivo legato alla domotica. Da tempo circolano voci di una sorta di Smart Display con Siri integrato, alla stregua dell’Echo Show di Amazon, del Nest Hub di Google o i dispositivi e gli accessori Meta Portal.

Apple al momento offre due sistemi operativi per casa: audioOS per l’HomePod, e tvOS per Apple TV; il primo è basato su tvOS ma Apple sfrutta due denominazioni differenti.

È probabile che in futuro con l’indicazione “homeOS” Apple indicherà un unico sistema operativo di riferimento, unificando e potenziando i due sistemi, razionalizzando e uniformando l’offerta.

Pochi giorni addietro è stato scovato un riferimento alla funzionalità SharePlay su HomePod e Apple TV con la possibilità di scansionare un codice QR per permettere a terzi (es. familiari e amici) di controllare la musica del nostro iPhone da HomePod e Apple TV. Un HomePod con display potrebbe offrire una simile funzionalità.

tvOS 17.4 dovrebbe arrivare a marzo, in concomitanza di iOS 17.4, corposo aggiornamento del sistema operativo di iPhone. A marzo si vocifera anche del possibile arrivo di nuovi iPad e non è da escludere in concomitanza della presentazione dei nuovi iPad, anche qualche dispositivo con questo fantomatico homeOS.

Ricordiamo che Apple è tra i membri di Matter, il protocollo domotico che vuole semplificare l’interconnettività tra gli accessori della smart home.