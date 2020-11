iPhone 12 mini già in sconto: solo 797 euro

Se stavate pensando di comprare iPhone 12 mini, in vendita soltanto da poche settimane, sappiate che potete comprarli già pagandoli meno di quel che paghereste comprandoli presso un Apple Store. Su Amazon infatti c’è uno sconto nel carrello per tutti i tre tagli di memoria disponibili e per quasi tutti i colori.

E’ la prima volta che il più piccolo degli iPhone 12, inteso come dimensioni fisiche del telefono, viene scontato da quando è stato lanciato sul mercato. Sono passate solo poche settimane da quel giorno e se stavate valutando se comprarlo o meno, questo è il momento giusto perché potete risparmiare tra i 40 e i 50 euro, che magari potete poi investire per una custodia o qualche altro accessorio da abbinarci.

iPhone 12 mini come dicevamo è il più piccolo degli iPhone della nuova linea presentata tra ottobre e novembre. Ha un frontale tutto-schermo da 5.4″ (per termine di paragone, il più grande 12 Pro Max ha uno schermo con diagonale da 6.7″) ed è il più maneggevole di tutti: è leggermente più piccolo di un iPhone 8, tanto per rendere l’idea, ma ha lo schermo molto più grande e i bordi piatti che ne migliorano l’impugnatura anche senza dover usare necessariamente una custodia.

Per questo motivo è anche il più leggero ma non è meno potente degli altri: monta infatti lo stesso processore A14, supporta il 5G, los chermo è un Super Retina XDR display, c’è la protezione Ceramic Shield di Apple, doppia camera sul retro e MagSafe per la ricarica senza fili a 15W.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione.

Per quanto riguarda invece l’offerta, nel momento in cui scriviamo:

Il prezzo della versione da 64 GB scende di quasi 42 euro: anziché pagarlo 839 euro ve lo portate a casa per 797,04 euro. Al momento la promozione è disponibile per tutte le colorazioni ad eccezione della versione nera

Acquistando il modello da 128 GB si risparmiano 44,44 euro: quindi invece di 889 euro costa 844,56 euro. Qui l’offerta è valida per le colorazioni rossa, blu e verde: sono escluse bianco e nero

Il più capiente degli iPhone 12 mini, cioè con taglio di memoria da 256 GB, lo pagate 958,55 euro: il risparmio è di 50,45 euro (il prezzo di listino è 1.009 euro). L’offerta è attiva solo sui modelli di colore rosso e nero

Per ottenere lo sconto non dovete far altro che aggiungere l’iPhone desiderato nel carrello: si applica automaticamente senza dover far nulla.

Amazon conviene anche perché, come abbiamo già spiegato, vende i prodotti Apple a rate e senza alcuna commissione e neppure particolari garanzie. In pratica basta selezionare iPhone e spuntare l’opzione “in sei rate” per vedere dilazionato il pagamento. Il tutto con l’ulteriore vantaggio di poter effettuare il reso entro 30 giorni in caso di ripensamento.