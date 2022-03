iPhone SE 3 contro iPhone mini, quale acquistare

Non è stata una sorpresa la presentazione di iPhone SE terza generazione, che Apple ha presentato durante l’evento dell’8 marzo 2022. Un nuovo iPhone in catalogo, dunque, che potrebbe confondere le idee di qualche acquirente. Ecco perché abbiamo deciso di metterlo a confronto con iPhone mini, riferendoci sia al 13, che al modello 12. Ecco le differenze e quale vi consigliamo di acquistare.

Design

Inizia qui il lungo elenco di differenze tra i diversi modelli a confronto. Se si pensa che iPhone 12 mini e il 13 mini condividono gran parte dell’estetica, con l’eccezione della tacca frontale più corta sull’ultimo smartphone, iPhone SE 3 è completamente diverso. Il suo design si rifà ad iPhone 8, un modello che Apple ha commercializzato per la prima volta nell’ormai lontano 2017. Il form Factor del nuovo SE è, di fatto, identico a quello dei due predecessori, con cornici molto pronunciate, soprattutto ai lati, e il tasto centrale posto sulla parte bassa, al di sotto del quale è presente il Touch ID.

E’ vero che i gusti sono personali, ma iPhone SE 3 a livello estetico è davvero un telefono di diverse generazioni fa. Non che sfiguri, attenzione, ma di certo è ormai lontano dall’idea di smartphone moderno che il mercato offre. Neppure le dimensioni e il peso lo aiutano nelle scelte, perché i modelli di iPhone 13 e 12 mini pesano meno, e hanno dimensioni più contenute, con uno schermo ben più ampio. L’unica cosa in cui vince è lo spessore di 7,3 mm, ma è davvero un dato troppo marginale se si considera che il 13 mini è spesso 7,64 mm, mentre il 12 appena 7,4mm.

Se è vero che SE condivide con i modelli di mini l’alluminio aerospaziale per la sua costruzione, è importante notare l’assenza del Ceramic Shield sulla parte frontale. Si tratta di una protezione presente sui modelli mini, che li rende più resistenti alle cadute, e che iPhone SE 3 non ha.

Al netto dei gusti personali, siamo pronti a scommettere che i più preferirebbero certamente il design a tutto schermo dei modelli mini.

Display

Anche in questo caso non c’è molto in comune. Anzi, non c’è davvero nulla in comune. Il display dei modelli mini batte certamente quello di iPhone SE. Partiamo dalla diagonale, che su SE 3 è da appena 4,7 pollici, mentre sui mini è da 5,4. Considerando le funzionalità che Apple inserisce nei propri smartphone, la diagonale di 4,7 pollici ci sembra davvero troppo limitata, non in grado di soddisfare le ormai più comuni esigenze. Basti pensare alla riproduzione video o alla navigazione in rete. E’ chiaro, è un terminale potentissimo, grazie al chip di cui parleremo dopo, ma e con un ottimo schermo. Non riusciamo, però, a non pensare che sia ormai troppo piccolo per l’utilizzo che Apple stessa ci ha abituati a fare dei suoi smartphone.

SE monta uno schermo Retina HD con tecnologia IPS, e una densità di pixel comunque elevatissima, di 326 ppi. Lo schermo ha un contrasto di 1400:1, fa uso del True Tone, supporto ampia gamma cromatica P3 e gode di una luminosità di picco comunque notevole per uno smartphone, pari a 625 nit. Nulla a confronto con il Super Retina XDR presente sui modelli di iPhone mini, dove la diagonale sale a 5,4 pollici, in un corpo generale più piccolo dell’SE, con luminosità HDR di 1200 nit, e un contrasto di 2.000.000:1. Peraltro, i mini montano un display OLED, offrendo dunque una qualità generale certamente superiore.

Volendo proprio sforzarci di trovare un punto a favore di SE sui mini, non riusciamo proprio a trovarlo.

Chip e prestazioni

iPhone SE 3 monta lo stesso chip A15 Bionic in forza ad iPhone mini 13, addirittura superiore al chip A14 Bionic di iPhone mini 12. E’, dunque, un mostro di potenza, grazie alla nuova CPU 6 Core con 2 core performance e 4 di efficienza. Gode, anche di un Neural Engine 16 core, che condivide con i modelli di iPhone mini.

Se, dunque, ci si ferma al processore, ci si accorge di quanto potente sia iPhone SE di terza generazione, che non avrà nulla da temere neppure rispetto all’ultimo iPhone 13 mini di Apple. E’ proprio tutta questa potenza, inserita in un corpo ormai vetusto, e in uno schermo così piccolo, che ci lascia perplessi. Come avere tra le mani una vera Ferrari, potendola però guidare solo dentro al cortile di casa. Probabilmente stiamo esagerando nella metafora, ma rende l’idea di come iPhone SE 3 può essere visto: in terminale davvero potente, che convive con un look e altre funzionalità un po’ datata.

Non c’è dubbio che nell’utilizzo di tutti i giorni SE sia paragonabile ad iPhone 13 mini, se non superiore al 12 mini, grazie alla nuova CPU. Si potrà certamente godere di tutto l’ecosistema messo in piedi da Apple, anche se con i limiti già anticipati.

Anche da questo punto di vista, però, continuiamo a preferire la scelta di un mini, anche a guardare il listino, che approfondiremo dopo.

Fotocamere

Se si pensa che l’iPhone è uno degli smartphone più utilizzati in campo fotografico, tanto che per la maggior parte degli utenti sostituisce addirittura la macchina fotografica, è importante notare le numerose differenze tra i diversi modelli. Partiamo dalla premessa che i m modelli di iPhone mini condividono lo stesso hardware, anche se i sensori sono disposti in modo differente. iPhone SE 3 è, invece, l’unico degli smartphone Apple ad avere una sola camera posteriore, contro le due dei mini. Si tratta di un sensore da 12 MP con grandangolo, mentre sui mini p presente anche il sensore ultra grandangolo. SE 3 sarà certamente in grado di restituire buone foto, sicuramente in grado di controbattere alla fascia media dei dispositivi Android, e forse qualcosina in più.

E’ però sempre limitato rispetto alla famiglia mini: non gode, ad esempio, della modalità notte, il sensore grandangolo ha un’apertura più ampia, f/1.8 contro F/1.6 dei mini, che sono in grado di catturare più luce, e quanto a Zoom offre solo lo zoom digitale 5X, senza godere dello zoom out ottico dei mini.

E’ vero, però, che gode del Flash True Tone, della modalità ritratto, dell’illuminazione ritratto con sei effetti, dello Smart HDR 4 per le foto, proprio come i modelli mini. Inoltre, condivide con iPhone 13 mini il supporto agli Stili Fotografici, che invece non sono presenti su iPhone 12 mini.

Anche sulla parte frontale spicca una enorme differenza: iPhone SE 3 ha un sensore da 7MP, mentre i mini da 12 MP. E’ vero che sul piccolo schermo non si noterà poi tutta questa grande differenza, utilizzandolo soprattutto per le video chiamate, ma sui mini le chiamate FaceTime sono a 1080p, su SE 3 no. C’è anche da notare che sui mini si può registrare con questa camera in HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps. Anche per la camera frontale manca su SER la modalità notte, quindi chi volesse scattare al buio troverà nei modelli mini più valido alleato.

5G

Oltre al chip A15 Bionic, il nuovo SE prende le distanze dal suo diretto predecessore per il supporto al 5G, che condivide con i modelli mini. C’è, però, anche qui una differenza di antenne: iPhone SE 3 supporta il 5G con tecnologia MIMO 2×2, mentre sui modelli mini si tratta di tecnologia MIMO 4×4. Volendo semplificare al massimo, la presenza di più antenne nei mini porta a velocità maggiori e una migliore ricezione del segnale.

Prezzi

E’ qui dove iPhone SE di terza generazione tenta di trovare tutto il suo senso. Ed infatti, il nuovo SE è la porta d’ingresso nel mondo Apple più economica. Se si guarda al listino costa 529 euro, contro 839 euro del 13 mini e 719 del 12 mini. E’ vero che tra SE 3 e 13 mini ci sono ben 310 euro di differenza, anche se in realtà gli street price potrebbero far diminuire questo gap. Se si guarda al listino Amazon, ad esempio, SE 3 costa 529, mentre il 13 mini 760, e 12 mini si trova anche a 670 euro. A guardare questi prezzi, dunque, SE costa solo 140 euro in più rispetto a 12 mini, e 230 in più rispetto al 13 mini.

C’è dunque da dire che in termini assoluti SE 3 non è affatto uno smartphone economico, perché il suo prezzo è di poco inferiore a molti top di gamma Android. Quindi è vero che rappresenta l’entry evellevi di Apple, ma non chiamatelo low cost.

Quale scegliere

Se si guarda ai prezzi Amazon fatichiamo davvero a trovare qualche motivo per consigliare il nuovo SE. Lo ribadiamo, è uno smartphone potentissimo, che potrebbe trovare nel mini un motivo per essere cannibalizzato. Prima dell’avvento dei mini, infatti, SE trovava la sua ragione nella maneggevolezza e nel form Factor. Chi nel 2016 preferiva un iPhone potente, ma da usare con una mano e nascondere nella tasca dei jeans, poteva certamente fare affidamento su questo dispositivo.

Oggi, anche iPhone mini offre questa possibilità, peraltro con uno schermo più grande, più performante e sicuramente molto più godibile. Inoltre, il design di SE, per quanto iconico e in grado ancora di affascinare, è legato ad una generazione ormai passata.

iPhone SE 3 è un ottimo modo per entrare nell’ecosistema iOS di Apple, ed è quello che vi costerà certamente meno. Se, però, avete un budget di 529 euro per uno smartphone, che riteniamo essere comunque alto, allora potrebbe valere la pena di fare uno sforzo in più per valutare un mini. Se invece siete legati al design di iPhone 8, allora correte ad acquistare SE 3.

Ancora, iPhone SE 3 potrebbe essere la scelta giusta per chi è affezionato al Touch ID e non digerisce il Face ID, anche se in realtà quest’ultimo sistema viene ritenuto infinitamente più sicuro rispetto al classico metto di protezione tramite impronta.

iPhone SE 3 sarà disponibile dal 18 marzo, ma potete già ordinarlo su Amazon a questo indirizzo. Sempre sul colosso dell’e-shop troverete anche iPhone 13 mini e iPhone 12 mini.