AirTag, prezzo e dimensioni svelati da un leaker

Finora di AirTag si ritiene di sapere tutto o quasi, incluso aspetto e design, abbinamento agli oggetti importanti e di valore, include le funzioni per localizzare e ritrovare gli oggetti smarriti, ma è la prima volta che per AirTag viene indicato anche il possibile prezzo, oltre che le dimensioni.

Il design circolare è noto da mesi, con il logo Apple sul retro: secondo il leaker Max Weinbach misurano 32 x 32 x 6 mm, quindi all’incirca come una moneta di medie dimensioni con uno spessore più sostenuto per ospitare batteria e circuiti di funzionamento.

Queste misure risultano leggermente più compatte del dispositivo Galaxy SmartTags che ha le stesse funzioni di Samsung che misura 39 x 39 x 9mm. In precedenza era stata indicata la possibilità di due modelli con dimensioni diverse, in ogni caso questo dettaglio è emerso una sola volta e da una sola fonte, inoltre non è chiaro perché risulterebbe utile un doppio modello. Interessante anche la prima indicazione del prezzo di AirTag, anticipato intorno ai 39 dollari, circa 33 euro al cambio attuale, anche se Apple non converte mai uno a uno i prezzi tra dollari ed euro.

Come il nuovo iPad Pro 12,9” anche gli AirTag erano attesi a marzo, ma la presentazione Apple del 23 marzo non c’è stata ed ora risulta più difficile prevederne l’introduzione, soprattutto dopo che tre leaker ritenuti attendibili hanno tutti e tre sbagliato previsione. Seppur con molta cautela Max Weinbach, la stessa fonte delle ultime anticipazioni sugli iPhone 13, ritiene possibile il lancio in aprile, forse senza un evento Apple ma semplicemente tramite il rilascio di un comunicato stampa.

