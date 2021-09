Apple lancia Apple Watch 7 con super schermo

Da qualche tempo accanto ad iPhone ogni anno Apple introduce anche una versione rinnovata di Apple Watch. Questa volta lo ha introdotto accanto ad iPad, e a sorpresa non ha affatto il design squadrato che in molti attendevano. Ecco come è fatto.

La forma del modello di quest’anno doveva rappresentare una grande novità, ed invece non è così. Ha un fattore di forma “family feeling”, già visto nei precedenti modelli, e che prende le distanze da iPad Pro e iPhone 12, e anche dal nuovo iPad mini 6, che invece ha adottato forme più squadrate.

Propone nuove watch faces dinamiche studiate per questo modello. Ha tutte le funzionalità dei precedenti modelli con un nuovo display più grande del 20%. E’ il più resistente di tutti, con un particolare rivestimento che resiste a botte, sabbia e acqua, con certificazione WR50.

Si ricarica il 33 per cento più veloce, grazie alla nuova ricarica, e avrà un’autonomia di 18 ore. Sarà proposto in nuove colorazioni, come verde, blu, e rosso, ma ci sarà anche una versione nera e una grigia.

